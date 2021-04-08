李克強與蒙古國總理通話：願同蒙方在防沙治沙等方面合作

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-08 18:58

據中國政府網消息，國務院總理李克強4月7日下午應約同蒙古國總理奧雲額爾登通電話。 李克強在通話中指出，環境問題沒有國界，願同蒙方在環境保護、防沙治沙等方面攜手合作，應對挑戰。

李克強在通話中還積極評價中蒙關係，表示中方願同蒙方繼續秉持睦鄰友好、平等互利，保持戰略溝通，深化務實合作，當前特別是加強疫情防控合作，努力加快恢復邊境口岸過貨量，確保大項目合作順利推進。

2021年3月15日，星期一早北京高峰時段，人們騎着自行車穿過一個十字路口。可見沙塵暴壟罩了日常生活。 (AP)

李克強指出，當前中國經濟總體恢復的基礎在不斷鞏固。中國經濟已經深度融入世界經濟，中方將密切關注國際經濟形勢變化，營造更好環境，更大激發市場主體活力，保持中國經濟在合理區間平穩運行，保持長期向好。相信這也將為中蒙合作提供機遇，更好造福兩國和兩國人民。

奧雲額爾登表示，蒙方致力於發展長期睦鄰友好的對華關係，支持區域經濟合作和綠色發展，願同中方加強發展戰略對接，深化抗擊疫情、邊貿、環境保護等領域合作，推進兩國重大項目合作，不斷豐富蒙中全面戰略夥伴關係內涵。

2012年，蒙古國南部的隔壁沙漠上，一個畫有駱駝圖案的路標立在公路旁。（Getty）

今年3月，內地北方地區遭遇來自蒙古國的沙塵暴侵襲，規模達強沙塵暴級別，是近10年以來最強，其中首都北京更是大部地區能見度不足一公里。據悉，當時蒙古國南部的沙漠上亦已發生持續數日的強沙塵暴、暴風雪天氣，造成該國至少10人死亡、11人失蹤，而原因則是蒙古的嚴重沙化，以及春季蒙古旋風的影響。

（中國政府網）