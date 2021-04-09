海南自貿港放寬市場准入政策發布　支持開展互聯網處方藥銷售

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-09 13:53

國家發展改革委、商務部周四（8日）發布《關於支持海南自由貿易港建設放寬市場准入若干特別措施的意見》（下稱《特別措施》），涵蓋5大领域22条具体措施，包括推動發展醫療旅遊、建立海南電子處方中心，開展互聯網處方藥銷售。

海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區是國務院2013年批准設立的國家唯一國際醫療旅遊產業園區。（新華社）

據介紹，《特別措施》有5大領域共22條特別措施，涉及醫療、金融、文化教育、商業航太、種業、新能源汽車等。醫療領域共7條，分別是開展互聯網處方藥銷售、支持海南國產化高端醫療裝備創新發展、加大對藥品市場准入支持、全面放寬合同研究組織（CRO）准入限制、支持海南高端醫美產業發展、優化移植科學全領域准入和發展環境、設立海南醫療健康產業發展混改基金。

《新華社》報道，放寬互聯網處方藥銷售的准入措施最為市場所看好。《特別措施》提出，在博鰲樂城國際醫療旅遊先行區建立海南電子處方中心，對於在國內上市銷售的處方藥，除國家藥品管理法明確實行特殊管理的藥品外，全部允許依託電子處方中心進行互聯網銷售，不再另行審批。

博鰲樂城國際醫療旅遊先行區。（新華社）

此外，《特別措施》涉及金融領域共2條，分別是支持金融業在海南發展、開展支持農業全產業鏈發展試點；文化領域共4條，分別是支援建設海南國際文物藝術品交易中心、鼓勵文化演藝產業發展、鼓勵網路遊戲產業發展、放寬文物行業領域准入；教育領域共3條，分別是鼓勵高校科研成果市場化落地海南、支持國內知名高校在海南建立國際學院、鼓勵海南大力發展職業教育。

其他領域共6條，分別是優化海南商業航太領域市場准入環境、放寬民用航空業准入、放寬體育市場准入、放寬海南種業市場准入、支持海南統一佈局新能源汽車充換電基礎設施建設和運營、開展鄉村旅遊和休閒農業創新發展試點。