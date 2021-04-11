新冠肺炎｜雲南省紀委監委開展問責培訓　瑞麗防疫不力成典型案例

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-11 10:11

中央紀委國家監委網站11日指，從雲南省紀委監委獲悉，針對中央第十巡視組巡視雲南反饋一些地方問責不嚴、定責不準、問責泛化簡單化等問題，該省紀委監委圍繞明責、履責、督責、問責等關鍵環節，首次舉辦全省紀檢監察機關問責專題業務培訓班。 雲南省瑞麗市在半年多的時間內第三次爆疫，德宏州委常委、瑞麗市委書記龔雲尊，因在疫情防控工作中嚴重失職失責，被撤銷黨內職務、政務撤職。瑞麗的情況就成為了培訓班的教學題材。

報道指，本次培訓省紀委監委設主會場，16個州（市）設分會場，通過視像系統實現近1400人實時在線參訓。

報道又指，在案例的選擇上，本次培訓對德宏傣族景頗族自治州瑞麗市疫情防控形式主義官僚主義問題、大理白族自治州違規截留口罩事件、西雙版納傣族自治州種茶毀林、曲靖市宣威市海岱鎮舊屋村飲水工程造假問題等案例進行復盤，使得參訓學員更好理解、學習問責各個環節怎麼做，進而把握紀法尺度，提升問責工作的精準性。

為強化問責專業人員力量，省紀委監委組建了89人的問責業務人才庫，除參加此次培訓外，還將陸續參與問責調查、會審、專項督查等工作，在實踐中提高問責能力。

雲南省紀委副書記、監委副主任李慶元表示，這次培訓既是落實巡視整改要求，也是為推動問責工作高質量發展打基礎。