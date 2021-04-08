新冠肺炎｜雲南瑞麗再增11宗本土病例　市委書記失職失責被撤職

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-08 10:24

據雲南衛健委通報，雲南昨日（7日）新增11宗新冠肺炎本地確診，及1宗本地無症狀感染者。 另外，自3月29日以來，雲南省瑞麗市累計新增多宗新冠肺炎本地確診及無症狀感染者個案。發現疫情後，當地已在城區進行了兩次全員核酸檢測，新冠疫苗接種工作亦已在當地展開。 但今次卻是瑞麗市在半年多的時間內第三次爆疫，當地領導幹部因此受到處分。據《雲南日報》報道，德宏州委常委、瑞麗市委書記龔雲尊，因在疫情防控工作中嚴重失職失責，被撤銷黨內職務、政務撤職。

瑞麗市委書記龔雲尊，因在疫情防控工作中嚴重失職失責，被撤銷黨內職務、政務撤職。（網上圖片）

報道指，德宏州瑞麗市的「3·29」疫情事件，嚴重衝擊和破壞了全國、全省疫情防控大局，嚴重衝擊和影響了全省經濟社會發展和工作大局，造成嚴重後果和惡劣影響。龔雲尊作為時任瑞麗市委書記，負有主要領導責任。

報道稱，雲南省紀委省監委對龔雲尊的失職失責問題進行了立案審查調查。經雲南省委研究同意，給予龔雲尊同志撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為一級調研員。

報道又指，雲南省紀委省監委要求，全省要堅決糾治疫情防控工作中的形式主義官僚主義問題，堅決整治疫情防控工作中不擔當、不負責等失職失責行為，抓緊抓實抓細「外防輸入、內防反彈」各項措施。

據公開資料顯示，龔雲尊於1975年3月生，1996年7月參加工作。2017年11月至2018年4月，任雲南省商務廳副廳長。2018年4月至2021年4月，任雲南省德宏州委常委、瑞麗市委書記。

另外，雲南昨日（7日）新增11宗新冠肺炎本地確診，及1宗本地無症狀感染者。其中7人是緬甸籍、5人是中國籍。確診患者中，10人是普通型、1人為輕型。

而截至4月6日24時，雲南省已累計接種新冠疫苗375.08萬劑次，累計完成接種334.78萬人，其中完成兩劑次接種40.3萬人，完成一劑次接種294.48萬人。

（雲南日報/綜合報道）