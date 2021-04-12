斥資26億興建　客流量少每年虧損近億元　珠海有軌電車傳被拆除

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-12 11:36

2017年6月，斥資26億（人民幣，下同）、作為市政交通重點項目的珠海有軌電車一號線建成。然而，不少市民批評該電車線「車次少、車站多、車速慢」，客流量一直不盡如人意。 今年1月22日，珠海有軌電車一號線正式停運，並陸續傳出該電車線將被拆除。對此，珠海市交通運輸局未有作出回應。

今年1月22日，珠海有軌電車一號線正式停運。（廣佛交通服務訊息）

珠海有軌電車一號線首期工程於2013年正式動工，全長8.9公里。電車行駛於珠海市香洲區東西幹道的梅華路，共14個車站，原計劃在2014年年底通車，但通車時間幾度推遲，直到2017年6月才正式通車。

惟通車後，外界一直質疑該電車線客流量過少、運行效率低。有珠海市民表示，電車車次少、車站多、紅綠燈等待時間長、換乘麻煩，若上班的話倒不如開車或坐巴士。

在今年初召開的珠海兩會上，三位政協委員聯名建議，早日拆除珠海有軌電車一號線。建議者之一、珠海市政協委員王迎奎表示，該電車線自開通以來，不但沒有發揮應有作用，還搶占了梅華路兩條車道，影響正常交通運行。此外，有軌電車利用率較低，除早晚高峰外，大部分時間空載或僅承載幾個人運行，維護成本較高，造成人力、物力的浪費。

根據珠海有軌電車《工程可研報告》預測的每日每公里運力強度是7700人次，但截至2020年底，其實際運行結果為每日每公里372人次，僅為預測客流強度的20分之1。有數據顯示，截至2020年12月7日，珠海有軌電車一號線運營1274天，客流總計3685834人次，平均每天僅2893人次。

此外，珠海有軌電車運營維護成本巨大。珠海市公交集團公布的數據顯示，2017年至2020年運營期間，有軌電車一號線財政補貼撥款超過1.7億元，平均每年財政補貼4400多萬元；項目每年折舊費4700多萬元。僅此兩項，年均成本達9100多萬元。然而，電車線開通3年以來，票款實際收入合計387萬元，年均僅100多萬元，每人次運輸成本高達約67元。

珠海市交通運輸部門有關負責人在接受《珠江晚報》採訪時也表示，面對存在的安全隱患、極低的運行效率、沉重的資金包袱等，為避免進一步擴大損失，在保障沿線居民公交出行的前提下，拆除珠海有軌電車一號線或許是更加理性與合理的選擇。

（中國新聞周刊）