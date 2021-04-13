撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-13 10:42

北京歡樂谷遊樂場日前有機動遊戲設備發生故障，導致多名兒童一度被倒掛高空，時間持續約一分鐘，引發家長不滿。 內地傳媒報道指，經檢測處理和試運行後，涉事機動遊戲設備已恢復正常開放。

據《北京日報》報道，事發在上周六（10日）晚，北京歡樂谷海洋館內的高空遊樂設施「飛鯊戰隊」發生故障。從現場片段所見，事故發生後有多名兒童被倒掛在高空，孩子在上面大哭。遊樂場員工事後進行緊急維修，「飛鯊戰隊」在懸停大約一分鐘後恢復正常。

北京歡樂谷在周一（12日)發布聲明，指「飛鯊戰隊」因設備安全保障自動感應預警，導致臨時停運40秒。問題出現後，北京歡樂谷已安撫現場遊客，對由此影響遊客的品質體驗深表歉意。聲明稱提到，故障原因是編碼器誤報警，經檢測處理和試運行後，目前已恢復開放。

無獨有偶，在4月9日，有內地網民上傳的一段影片，見到北京歡樂谷一名工人被夾在可移動屏幕中間難以動彈，引發關注。隨後，北京歡樂谷回應指，當時該名工人腳部誤觸端口，觸發舞台制動。該名工人事後有面部輕微擦傷，已當即進行處理，並無大礙。

資料顯示，歡樂谷是中國文化旅遊企業華僑城集團旗下產業平台，在北京、上海、成都、武漢、天津、深圳、重慶、南京、西安等地都建有遊樂場，在內地頗具知名度並受到民眾青睞。不過，近年來歡樂谷因多次發生安全事故，導致口碑下降。

例如在2020年12月28日， 南京歡樂谷有過山車突發故障，導致32名遊客高空被困。因位置不高，部分遊客被困後順利從軌道走下來。此外，在2018年11月1日，深圳華僑城歡樂谷「歡樂幹線」突發兩車相撞事故。車上乘客共約有20人左右，其中有兩人頭部受傷及腰部受傷，其餘亦有不同程度輕傷。

（綜合報道）