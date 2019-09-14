【再次出事】上海遊樂場過山車突停運　全車遊客無奈半天吊10分鐘

上海一個遊樂場的過山車在中秋佳節當天（13日）突然停運，列車在半空中停留長達10分鐘後始恢復正常運作。 事實上，類似的故障已非第一次，該過山車在8月時亦曾試過在半空中停運7分鐘。

過山車在半空中停運長達10分鐘後，才前後搖擺並逐漸下降。（微博）

事發當天上午10時許，涉事遊樂場為「錦江樂園」。據網民表示，過山車在出發不久後，突然發出「咔咔咔」的聲響，隨後整列列車就停在半空中。車上有不少遊客，但慶幸過山車是懸掛式，遊客沒有被倒吊，都是雙腿懸空，但仍有部分坐在後排的人不得不保持頭向前的姿勢，場面十分驚險。網民指，過山車大約停運約10分鐘後，才前後搖擺並逐漸下降，隨後恢復正常運行。

錦江樂園新聞發言人朱偉民回覆傳媒查詢指，停運的原因是「保護性停機」，經半小時緊急檢修，以及3次空車測試、控制枱的警報燈熄滅後，過山車已繼續運行，受影響乘客情緒亦穩定。朱偉民提到，由於過山車是A類設備，事發市、區文旅部門和市場監管部門，以及錦江集團的領導都有到樂園了解情況。

閔行區市場監管局亦指，過山車是運行時系統感應到有異樣，故自動開啟停運保護模式。錦江樂園隨即啟動應急預案，10分鐘內完成救援，乘客沒有受傷。經過全面排查、檢修後，未發現有故障，過山車已重新啟用。

錦江樂園的過山車。（資料圖片）

今次已是該列過山車第二次停運，上一次是在8月，過山車在半空中停運7分鐘。對此朱偉民解釋，從過去出現過的相關故障來看，基本上都是「保護性停機」，即當乘坐過山車的遊客身上有硬幣或其他小物件掉落到軌道時，過山車就會出於安全原因上鎖列車以自我保護。舊日遊客隨時攜帶的硬幣較多，「保護性停機」難以避免，不過現在用現金的人較少，情況已有改善。朱偉民又指，從現時的情況來看，中秋節假期過山車還是會正常向遊客開放。

（澎湃新聞）