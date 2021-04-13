日本決定將福島核廢水稀釋後排出大海　中國外交部：極其不負責任

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-13 17:55

日本政府正式決定，將福島第一核電站核廢水經過濾並稀釋後將排出大海。 中國外交部在周二（13日）發聲明，指作為日本近鄰和利益攸關方，中國對此表示嚴重關切，並批評是「極其不負責任」，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

聲明指，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質泄漏，對海洋環境、食品安全和人類健康產生了深遠影響。聲明引述德國海洋科學研究機構指出，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放之日起57天內，放射性物質將擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球海域。聲明又引述綠色和平組織核專家指出，日核廢水所含碳14在數千年內都存在危險，並可能造成基因損害。

聲明批評，日本在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，「這種做法極其不負責任」，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

聲明最後指，中國強烈敦促日本認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對國際社會、周邊國家以及本國國民的嚴重關切作出應有回應。聲明要求日本重新審視福島核電站核廢水處置問題，在與各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動排海。中國將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。

（中國外交部）