國家安全教育日｜廣州設「國安號」巴士專線　每輛配置1名宣講員

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-15 16:28

今日（15日）是全民國家安全教育日。到底全民國家安全教育日是甚麼？有何含義？各地又會舉行甚麼活動推行宣傳呢？

今年是第6個全民國家安全教育日，活動主題為「踐行總體國家安全觀，統籌發展和安全，統籌傳統安全和非傳統安全，營造慶祝建黨100週年良好氛圍」。

「全民國家安全教育日」旨在提高全民國家安全意識，營造維護國家安全的濃厚氛圍，增強防範和抵禦安全風險能力。法律明確，「國家安全」即國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展和國家其他重大利益相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態，以及保障持續安全狀態的能力。

2014年4月15日，國家主席習近平主持召開中央國家安全委員會第一次會議，首次提出「總體國家安全觀」。2015年7月1日，第12屆全國人大常委會第15次會議通過《中華人民共和國國家安全法》，並將每年4月15日定為全民國家安全教育日。

各地都舉行不同的活動宣傳。以上海為例，武警上海總隊執勤第三支隊與駐地學校舉辦了以「小朋友進軍營，感知國家安全」為主題的軍營開放日活動；上海高校首個大學生國家安全教育研學實踐中心，在華東師範大學成立。

廣州巴士專線「國安號」日前亦啟動運行，將途經市區學校、醫院、商圈、地標景點、交通樞紐等人流密集區和路段。車身兩側印有「國家安全，人人有責」等宣傳內容，車上擺放了國家安全系列法律法規等宣傳資料。為進一步加強對社會公眾的國家安全宣傳教育，每輛「國安號」都有一名國家安全宣講員，不定期為乘客宣講國家安全。

（綜合報道）