國家安全教育日｜央視公開軍工專家被捕畫面　疑與電磁炮泄密有關

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-16 13:17

昨日（15日）是國家安全教育日，官方公佈數起間諜案，其中一起涉及到中美軍工競爭激烈的船舶電磁炮項目。官媒近期公開內地某涉案高級軍工專家被國安人員逮捕畫面。

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官方央視4月16日公布中國船舶重工集團第713研究所高級軍工專家張建革被國安人員逮捕的畫面，彼時張建革正準備離開中國。

資料顯示，張建革所在的713研究所，是專業從事機電成套設備研製和工程應用的軍方重點研究所。據稱，張建革曾發佈過多篇與電磁炮項目有關的論文，並與他人聯名撰有《美國的艦載電磁炮研究》。

有媒體猜測，張建革泄露的機密可能與電磁炮有關。

報道指，根據中國海軍退役軍官的説法，中國在2013年開始研製電磁炮，並進行海上測試。2019年1月，該電磁炮系統被指在渤海進行實彈射擊。儘管美國有長期研發電磁炮系統的經驗，但此前多次測試僅在陸上進行。相比之下，中國的進展更為迅速。

中國官媒在4月15日披露多件境外間諜竊密裝置：

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據央視披露案件顯示，張建革在一次出國訪學交流時被境外間諜機構盯上，一名境外男子主動接近張建革並與之成為好友，之後男子經常在生活上幫助張建革，並帶其外出遊玩，還幫張建革女兒獲得境外綠卡。

在金錢和利益的誘惑下，張建革開始向境外間諜機構提供軍事機密，包括中國軍方正在研發的武器裝備的情報，以及未來武器裝備的發展計劃，每次從中獲利3,000美元至5,000美元。

經法院審理，張建革以間諜罪被判處15年有期徒刑。

中國裁判文書網對張建革間諜案的判決書上顯示，其出賣的情報被確認含機密級國家秘密4大項共9條，秘密級國家秘密6項，屬情報範疇的內部資料5份，其蒐集的情報含機密級國家秘密2份，屬情報範疇的內部資料1份。

時值中國國家安全日，官方已公佈數起間諜案。就在4月14日，央視新聞現場披露多件境外間諜竊密裝置，多由近年來中國沿海省份漁民打魚時所撈獲。

中國媒體《環球時報》指出，今年披露的案例與以往有所不同，內容以涉政治安全為主，相關涉案人員或勾結境外反華勢力顛覆國家政權，或借赴港讀書之機參與「反中亂港」活動。

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