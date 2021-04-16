「炫富網紅」郭美美被上海檢察機關批捕　涉銷售有毒、有害食品罪

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-04-16 22:40

曾轟動一時的「炫富女」郭美美早前因製銷違禁減肥類食品，被警方刑拘。據上海鐵路運輸檢察院周五（16日）通報，郭美美涉嫌銷售有毒、有害食品罪，已被檢察機關批准逮捕。

此前，在3月11日，上海警方通報搗破一宗生產、銷售添加違禁成分（西布曲明）減肥類食品案件，抓獲生產人員曾某某（女，26歲），銷售人員郭某某（女，30歲）等32名犯罪嫌疑人，其中郭某某是郭美美。隨後，3月18日，上海警方發布通報，郭美美因制銷違禁減肥類食品，被警方刑拘。

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十年前，郭美美在微博以「中國紅十字會商業總經理」的虛假身份炫富走紅。2014年7月，因參與網絡賭球被警方抓獲，後以開設賭場罪被判刑，於2019年7月刑滿釋放。從出獄到此次「二進宮」，郭美美只自由了一年多的時間。

梳理發現，獲釋後郭美美在2019年重新開設新浪微博新帳號，於同年11月22日宣布改名「郭宸溪」，並繼續展示各種自拍、旅遊風景與豪華酒店的住宿環境等炫富照片，並有接受夜店DJ（唱片騎師）的登台工作；2021年1月於新浪微博上直播售賣減肥糖，同年2月21日她與女友人坐在勞斯萊斯幻影Celestial上直播，這些均引起輿論熱議。

郭美美與母親郭登峯舊照（點擊大圖瀏覽）：

內媒《澎湃新聞》發表評論稱，郭美美之所以「不走尋常路」，或許和她的原生家庭有一定的關係。她出生在湖南益陽的一個單親家庭，父親有詐騙前科，母親長期經營洗浴、桑拿、茶藝等休閒服務。她的成長環境，可能一定程度上塑造了今日的郭美美。

事實上，郭美美事件也一度受到官媒的關注。《新華社》的評論稱，「不管是假冒身份、炫富、開賭場、商演、搞銷售等，無論是誰出於什麼目的，只要挑戰法律權威，法律就會讓誰付出代價」。