郭美美涉銷售含違禁成份減肥食品　出獄不足兩年再次被拘留

撰文： 李亭 葉琪 最後更新日期： 2021-03-19 13:18

上海警方近日通報成功偵破一宗生產、銷售添加含有違禁成份（西布曲明）減肥類食品案件，32名疑犯現已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。 通報提及其中一名涉案銷售人員是30歲女子郭某某，內地傳媒證實郭某某就是曾經轟動一時的郭美美。 郭美美早年因開設賭場罪被法院判刑5年，並在2019年7月刑滿獲釋。

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報道指，郭美美被拘留的原因，是她其明知該款減肥類食品有添加違禁成份，但仍在直播間和微信中銷售。有律師表明，西布曲明製劑和原料藥在中國的生產、銷售和使用是國家明令禁止，郭美美等人的行為已構成銷售有毒、有害食品罪。

律師更稱，郭美美刑滿釋放不足兩年，再一次涉嫌犯罪被刑事拘留，已是屬於累犯，相信會被從重處罰，並且不適用緩刑和假釋。浙江麗水此前有一宗案情類似的案件，就有被告被判處有期徒刑10年4個月，並需支付公益訴訟賠償1300萬元人民幣。

據此前消息，2011年6月，微博名為「郭美美baby」、實名認證信息為「中國紅十字會商業總經理」的用戶，發布了這樣一條帖文：「小白限行把小MINI開出遛遛～開著有點不習慣」。這一帖文引發網民圍觀轉載，郭美美大量炫富微博帖文，包括展示名牌手袋、豪宅、豪華房車的圖片被網友扒出。因她採用了虛假的微博實名認證身份，當時引發輿論對於中國紅十字會捐款去向問題的討論與猜測。此後，中國紅十字公開聲明，稱郭美美與紅十字會無關。

郭美美出獄不足兩年再次涉及刑事犯罪被拘留。（微博）

及至2014年，郭美美因涉嫌開設賭場罪被捕，警方又查明她通過網上聯絡、熟人介紹及主動搭訕等多種方式，多次與人進行性交易，每次的價碼達數十萬元（人民幣，下同）。2015年9月，北京市東城區人民法院判郭美美犯開設賭場罪，判處有期徒刑5年，並處罰金5萬元。扣除判刑前的羈押時間，郭美美服刑5年，未曾減刑。

（綜合報道）