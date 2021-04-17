溫家寶撰文追憶已故母親　談在中南海工作「奉命唯謹、如履薄冰」

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-04-17 21:57

國務院前總理溫家寶的母親在2020年年末去世，2021年清明節前夕，溫家寶撰文追憶自己的母親，曝光了諸多家庭往事。相關文章在3月25日至4月15日間連載在《澳門導報》。

文章披露，媽媽一生結交的都是同事、鄰居、普通百姓，從未高攀過一個當官的。「1985年我調入中央，媽媽從未因我的升遷向組織提過任何要求，更沒有打我的旗號給家裏辦過任何事情。媽媽和爸爸一生從事神聖的教育事業，全靠微薄的工資度日，死後沒有留下任何財產和積蓄。」

溫家寶稱，「對於我擔當大任，媽媽是憂慮的。我手中一直保存母親的兩封信。一封信寫在 2003年11月，我剛擔任第一屆總理的時候；一封寫在 2007年10月，我即將擔任第二屆總理的時候。」

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第一封信寫道，「你今天能位居人臣，如此高的地位，沒有任何靠山，家裏更不用説了，得來多麼不易。你的性格是力求完美，但國家這麼大，人口這麼多，很難做到完美。」她要求我做到「要上通、要人和，千萬記住孤樹難成林。」

第二封信寫道，「過去五年的成就是你用心血換來的，來之不易。後五年的工作是艱難複雜的，繼續保持，談何容易。這麼大的國家，這麼多的百姓，經濟又是這麼錯綜複雜，許多事情都要你一一完成，其效果能達到一半，就謝天謝地了。這麼多事，你一個人肩膀有多寬能承受得住？這就需要大家同舟共濟，平平穩穩渡過五年難關。」

溫家寶寫道，「媽媽的心在孩子身上，也在國家身上。她每天看新聞，了解國內外大事。她從不過問我的工作，但經常用各種方式告訴我群眾的反映，提醒我注意。」

2009年2月2日，溫家寶在英訪問期間，專程到劍橋大學發表演講。臨結束時，出現一個「插曲」。一名西方模樣的學生擾亂會場，大喊大叫，並向主席台扔鞋子。溫家寶稱，「我昂首站立，不為所動，表現出冷靜和鎮定」。會場安靜後，溫家寶講道：「這種卑鄙的伎倆，是不能破壞中英兩國人民友誼的。」「人類的進步、世界的和諧，是歷史潮流，是任何力量不可阻擋的。」

溫家寶表示，「我不知道就在這一刻，坐在電視機前收看電視直播的母親，因擔心兒子和受到刺激，而突患腦血管栓塞，從此視力減退、説話困難、行走不便。那一年母親已88歲高齡。」

溫家寶在中南海工作28年，其中擔任總理10年。溫家寶稱，「對我這樣出身的人來説，『做官』本是偶然之事。我奉命唯謹，如履薄冰、如臨深淵，受事之始，即常作歸計。」

「退休之後，回到媽媽身邊，我的心情很高興，但看到她病情一天比一天嚴重，又感到難受。八年來，我很少外出，經常陪伴她。」溫家寶寫道，「誰言寸草心，報得三春暉。」媽媽的愛，媽媽的恩情是無法報答的。她的許多教誨已經滲透到我的細胞中、融入我的血液中。