貴州畢節接連出現安全生產事故至今釀12人死　國務院約談市政府

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-17 16:54

貴州畢節市自今年以來發生三宗安全生產事故，其中本月初在金沙縣東風煤礦發生的事故，更導致8人死亡。 國務院安委辦在周五（16日）就生產安全約談畢節市政府，並由在現場指導搶險救援的國家礦山安監局負責人作為主要約談人。

本月初在金沙縣東風煤礦發生的事故，共導致8人死亡。（中新網）

約談內容指出，今年以來，畢節市煤礦安全生產形勢嚴峻，截至目前全市已發生三宗事故，其中有兩宗屬於較大事故，共計造成12人死亡。事故暴露出畢節市煤礦安全生產還存在安全發展理念不牢，安全風險意識淡薄，底線思維不強；安全生產專項整治三年行動2021年集中攻堅工作任務目標不明確、不具體；煤礦安全投入不足，安全管理不到位；企業主體責任不落實，自查自改不認真；煤礦大排查流於形式、被動應對等問題。約談人員表示，畢節政府必須深刻汲取教訓，舉一反三，采取針對性措施，堅決防範遏制重特大事故。

約談人員要求畢節市切實擔起防範化解重大安全風險的政治責任，切實增強抓好煤礦安全生產工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺。要加大安全投入、強化基礎管理，以及要依法依規開展事故調查，嚴肅追責問責。畢節市要強化地方安全監管，要將開展煤礦安全生產大排查作為推進三年行動的重要抓手，深入開展專項整治集中攻堅，推進安全生產形勢持續穩定向好。

（綜合報道）