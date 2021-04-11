新疆煤礦透水事故　被困21人與井口距約1200米　救援人員加緊排水

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-11 11:30

新疆維吾爾自治區有煤礦昨日（10日）發生透水事故，21人被困，井下斷電、通訊中斷。 截至今日（11日）上午10時45分，救援人員已基本確定被困人員位置，分別在3個區域，目前正加緊排走礦井積水。

新疆昌吉回族自治州呼圖壁縣雀爾溝鎮豐源煤礦礦井突發透水事故。（新華社）

事發於昨日下午6時10分，新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣雀爾溝鎮豐源煤礦礦井，在技術改造過程中發生透水事故，導致井下斷電、通訊中斷。事故發生時當班井下29人，其中8人安全升井，並未受傷，另有21人被困。

目前，21名被困人員分布在3個位置，其中12人位於其中一處作業平台，另外8人同在一處作業平台，另有1人進入避險通道，但避險通道中有水排入。

《央視新聞》報道，涉事的礦井是斜井，縱深長度316米，垂直深度約130米，救援人員需要將每條長約10米的管道相連送入井中，在只有不足5米的區域完成焊接、輸送等工作，將管道鋪設延伸並向外抽水。

昌吉回族自治州副州長鮑永生透露，經過測算，被困人員與井口距離約為1200米。目前，礦井已陸續啟動3套排水裝置，每小時排水440立方米。第4套排水裝置正在安裝，完成後將實現每小時排水總量達840立方米。

（央視新聞／新華視點／新京報）