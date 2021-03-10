兩會｜政協常委林毅夫：延遲退休助減老齡化影響　人口紅利將持續

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-10 12:27

今年召開的全國兩會上，人口紅利及老齡化等問題受到社會各界關注。人口紅利是指一個國家的勞動年齡人口占總人口比重較大，撫養率比較低，為經濟發展創造了有利的人口條件，整個國家的經濟呈高儲蓄、高投資和高增長的局面。 對於中國的人口紅利是否還在，以及如何抵禦人口老齡化對經濟發展的衝擊等問題。周二（9日）上午，全國政協常委、經濟委員會副主任，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，中國產業升級空間很大，人口紅利還會持續。

林毅夫表示，中國產業升級空間很大，人口紅利還會持續。（澎湃新聞）

林毅夫表示，目前中國的人口自然增長率達到0.3%，較其他國家或中國過去的時間相比都是低的。解決這一問題的一個方式，就是延長退休年齡。「在其他國家，退休年齡一般在65歲甚至70歲，但是在中國的退休年齡，男性是在60歲，女性是在55歲」，林毅夫認為，中國可以用延長退休年齡來增加勞動人口佔總人口的比重。

林毅夫說，人口老齡化代表人口增長速度比較慢，但更重要的是要認識到人口數量和人口質量的分別。提高人口質量就是要提升教育、培訓水平，讓勞動者有更高的素質。一個擁有技術、擁有較高人力資本的勞動者，一個人可以抵一個半、甚至兩個沒有高質量勞動力的人，這是克服人口老齡化最重要的措施。

林毅夫表示，目前中國的人口自然增長率達到0.3%。（視覺中國）

至於中國的人口紅利是否還在，林毅夫指，這在中國學界有一些爭論，過去所說的「人口紅利」是指農村的剩餘勞動力轉移到製造業，製造業的勞動生產率比農村的剩餘人口勞動生產率高，所以只要把這種勞動力重新配置，就會有紅利，這是人口紅利相當重要的一個來源。當前中國農村勞動力佔總勞動力的比重仍高於30%，發達國家在農業上的勞動力佔比一般低於5%，像美國現在只剩下大概1%，也就是說中國還有把農村勞動力轉移到製造業來，造福未來的空間。如果這樣轉移，同樣的勞動力能夠創造的產值就在增加，這是一個紅利。

林毅夫認為，中國可以不斷進行產業升級，從勞動力密集型轉移到資本密集型產業，再進一步轉移到技術密集型產業，從低附加值的製造業不斷往高附加值的製造業去轉移，這樣同樣有紅利。「從這種角度來看，我覺得中國產業升級的空間很大，中國利用不斷的產業升級，人口紅利就還會持續很長的時間」。

林毅夫說，人口老齡化代表人口增長速度比較慢。（新華社）

（澎湃新聞）