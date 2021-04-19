專家：中國出生人口「十四五」或跌破1000萬　開放生育越早越好

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-04-19 16:59

中國最新人口普查結果尚未公布，人口專家預測，中國每年出生人口在「十四五」期間（2021年至2025年）有可能會跌破1,000萬大關，並建議中國越早開放生育限制越好，但在調整生育政策的同時，更應關注生育政策配套的完善。

計劃生育曾是中國多年的基本國策（點擊大圖瀏覽）：

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根據內媒《第一財經》4月18日報道，廣東省人口發展研究院院長董玉整在接受訪問時説，在生育政策沒有調整的情況下，按照目前的趨勢，未來「十四五」期間的年出生人口很可能跌破1,000萬大關。

董玉整表示，主觀原因是現在人們一部分人怕生，也有一部分不想生，整個生育觀念發生了重大變化。客觀原因為，育齡婦女數量在減少，意思是可以當母親的人減少，再加上現在不少人的婚戀主動性又不夠，婚期越來越推遲，結婚年齡大都在30多歲左右，每年的實際育齡婦女也就更少。

董玉整分析，這幾年出生人口數量下降的趨勢太快了，「作為一個14億人口的大國，一年的出生人口數量如果不到1,000萬的話，這是一個什麼比例？分到31個省份，每個省才多少數量？如果按照這個趨勢發展，可能用不了幾年，我們的總人口數量就可能出現負增長。」

1983年，在廣東蕉嶺縣兩位弄孫的老人。中國歷來講究人丁興旺，那時中國已開始實行嚴格的計劃生育政策。（視覺中國）

數據顯示，全國出生人口在2019年為1,465萬人，僅為1987年（近40年人口出生最高峯年份）的58%左右。2020年的相關數據尚未公布，但受疫情等多因素的影響，多個城市發布的數據下滑幅度均達到一至二成。

董玉整説，現在大家的分歧是究竟是先放開三胎，還是直接實行自主生育，「我個人的觀點是，不要再像『擠牙膏』一樣，今年搞放開三胎，明年再搞放開四胎，這就沒必要了。就是要直接實行自主生育，越快放開越好。現在形勢已經很嚴峻了，而且人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，就很難逆轉了。早一點放開，就有早一點的優勢。」

雖然現在不想生育的人越來越多，但董玉整認為，政策是否出台所造成的影響還是不同的，「值得注意的是，我們既要關注生育政策的完善，更要關心關注生育政策的配套完善，這才是關鍵。」

「現在，關鍵是要分析為什麼有那麼多人不想生這個問題。」董玉整説，「關鍵的問題是我們的生育、養育、教育、托育成本太高，在時間精力、經濟等方面都顧不過來。與其説不想生，實際上是不敢生。在現在的年輕父母中，生育的意願並沒有很好地被釋放出來，所以很大程度上還是生育政策的配套問題。」

董玉整也説：「我們只有把生育、養育、教育、托育等人民群眾所關心、所糾結的現實問題，一個一個的解決好，把我們的年輕父母從生育、養育、教育和托育等環節的壓力中解放出來，這樣的生育政策才能真正起到釋放生育動能的作用。」

董玉整分析，現在年輕夫妻都要上班、工作，沒有足夠的時間精力來養育孩子。這也是為什麼要把托育服務提高到一個高度的原因。通過努力，要有一個機構力量能夠把年輕父母從帶孩子中解放出來。在教育方面，現在小孩子時間很緊，休息不夠，父母搞得很緊張，沒有時間休息，學校裏很多課程，很多任務，放學回家還要叫父母去做，把父母全部拴住了，這樣怎麼行？所以教育也要改革，要把父母解放出來。各種培訓班、補習班也要規範和減少，不然負擔太重了，也偏離了素質教育的初衷。