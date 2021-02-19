內地東北地區人口減少　國家衛健委擬在當地推行全面開放生育試點

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-19 10:59

內地東北地區面積廣闊，但人口相對較為稀少，甚至已出現總量減少的情況。 國家衛健委在周四（18日）發布消息，答覆有全國人大代表建議透過「全面放開東北地區生育政策限制」以解決東北地區人口減少問題，認為可以「立足本地實際進行探索」、「在此基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案」。

國家衛健委表示，東北地區人口總量減少，折射出的是區域經濟體制、產業結構、社會政策等綜合性、系統性問題。比如，隨著資源枯竭和國家產業升級轉型，大批年輕勞動力無法在本地找到滿意的工作，只能流向經濟更好、工資更高的地區。

東北地區人口持續減少。（視覺中國）

國家衛健委又提到，雖然東北邊境地區的生育政策相對寬鬆，例如黑龍江省規定夫妻雙方均為邊境地區居民的可生育三個孩子，但生育意願不高。究其原因，經濟社會因素已成為影響生育的重要因素，特別是經濟負擔、嬰幼兒照護和女性職業發展等方面，生育政策對生育行為的影響已大為減弱。要提高生育水平，關鍵是要順應群眾期待、聚焦群眾期盼，在公共服務方面補短板、強弱項、提質量，切實解決家庭生育養育子女的後顧之憂，提高群眾的生育積極性。

國家衛健委認為，「建議國家率先在東北地區全面放開人口生育限制」很有參考價值，東北地區可以立足本地實際進行探索，組織專家進行研究，深入研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響，並且做好政策調整後人口變動測算、研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件、評估政策變動的社會風險等，「在此基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案」。

國家衛健委最後指，將繼續加強區域人口發展戰略研究，指導各地結合實際，積極構建支持家庭生育的制度體系，進一步激發生育潛能，促進人口長期均衡發展。

資料顯示，東北地區（黑龍江、吉林、遼寧）自2013年起常住人口持續7年淨流出，2019年東北地區常住人口為1.079億人，佔全國人口的比重從2014年的8.0%下降到2019年的7.7%。

（綜合報道）