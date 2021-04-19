博鰲論壇｜逾4000人赴會首次無台灣代表團　新增主題「解讀中國」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-19 18:08

2021年博鰲亞洲論壇於本月18日至21日舉行，成為今年全球首個以線下會議為主的大型國際會議。受新冠肺炎疫情影響，今年部分論壇採用「線上+線下」相結合的方式，不少嘉賓都以視像形式參會。

博鰲亞洲論壇秘書處介紹，今年的參會嘉賓陣容強大，共有40位政要和前政要，74位部長級官員和前官員，幾十位國際組織領導人和負責人，以及幾十位的駐華使節和駐華代表通過線上和線下參加會議。

此外，近百位世界知名企業高管，以及知名專家學者與會並參與討論。由於隔離措施要求嚴格，不少跨國企業、國際組織、投資機構都委派中國區的代表參會。另據統計，共有來自60多個國家和地區的2600多名代表，以及來自18個國家和地區的160家媒體機構逾1200名記者參加年會，今年註冊的人數超過4000人，規模空前。

今年論壇設置63場交流活動，大體分為六大板塊：解讀中國、把握世界變局和亞洲的發展大勢、一帶一路合作、擁抱產業變革、與新技術共舞、共用發展等。其中，官方指「解讀中國」和「一帶一路合作」是基於當前形勢新增的板塊。

部分論壇採用「線上+線下」相結合的方式，不少嘉賓都以視像形式參會。（新華社）

據介紹，參會的外國政要、企業家及學者，包括耶魯大學講師、美國前財長蓋特納，意大利央行行長伊尼亞齊奧·維斯科，世貿總幹事恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉，聯合國貿易和發展會議秘書長伊莎貝爾·杜蘭特，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年等人。

參會的大陸官員、企業家及學者，包括博鰲亞洲論壇副理事長、十二屆全國政協副主席、中國人民銀行前行長周小川，中國人行行長易綱、副行長李波，香港特首林鄭月娥，澳門經濟財政司司長李偉農，華為副董事長、輪值董事長胡厚崑，百度集團首席技術官王海峰等人。

台灣代表團方面，台灣前副總統蕭萬長成立的兩岸共同市場基金會，自2003年起均會從台灣率工商團體代表參加博鰲亞洲論壇。惟今年受疫情影響，基金會最後決定不率團赴陸，改為參加部份線上會議。

據台灣《ETtoday新聞雲》報道，國台辦發言人表示，今年台灣出席的嘉賓較以往減少，但並不妨礙兩岸工商界利用此平台獲取訊息，展開交流。他強調，兩岸經濟合作發展有很多渠道、很多方式，不會僅因為這次論壇沒有台灣代表團參加就會受到影響。

（劵商中國）