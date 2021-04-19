博鰲論壇報告：亞洲經濟將現恢復性增長　中國成最大投資目的地

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-19 09:54

博鰲亞洲論壇昨日（18日）舉行新聞發布會暨旗艦報告發布會，旗艦報告《亞洲經濟前景與一體化進程》（下稱《報告》）認為，今年亞洲經濟將出現恢復性增長，經濟增速有望達到6.5%以上，疫情仍是直接影響亞洲經濟表現的主要變量，而亞洲工廠將帶動亞洲經濟體率先實現疫後經濟復甦。

《報告》指出，在新冠肺炎疫情的衝擊下，亞洲經濟體經歷了經濟增速大幅下降，但經濟表現明顯好於世界其他地區。2020年亞洲經濟體經濟增速為-1.7%，較2019年下降5.7個百分點，但比發達經濟體高3個百分點。按購買力平價計算，2020年亞洲經濟總量佔世界的份額比2019年提高0.9個百分點至47.3%。作為亞洲最大的經濟體，中國領跑亞洲，2020年中國經濟實現2.3%的增長，2021年第一季度中國經濟同比增長達18.3%。

作者認為，部分亞洲經濟體正逐步實現新冠疫苗的大規模接種，疫情得到有效控制的可能性不斷增加，但全球疫情演變仍存在很大不確定性。若美國和歐洲主要經濟體經濟仍受疫情拖累，亞洲經濟增長的外部環境改善將十分有限。

而《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的簽署和落實，將在貿易投資領域為亞洲經濟帶來新的積極因素。其正式簽訂將為成員國之間的經貿往來提供新的機遇，亞洲經濟一體化進程有望進一步加快。

博鰲亞洲論壇2021年年會於4月18日至21日在海南博鰲舉行。（新華社）

《報告》認為，亞洲主要經濟體仍然高度依賴亞洲工廠，而且絕大多數亞洲經濟體對亞洲工廠的依存度逐年遞增。儘管新冠疫情導致亞洲工廠部分生產網絡中斷，但並未使亞洲的全球價值鏈中心出現轉移，亞洲工廠對中國的依賴程度遠高於美國、日本和亞洲其他經濟體。在亞洲貿易額前22位的零部件產品中，亞洲仍有18種零部件產品主要依賴中國。

《報告》分析稱，疫情導致亞洲工廠部分生產網絡中斷，部分發達經濟體亦將生產活動遷移回本國，亞洲工廠或因此受到嚴重打擊。然而，亞洲工廠經濟體在零部件產品貿易中高度依賴中國，迄今為止亞洲工廠的相互依存模式仍保持穩定，中國在亞洲工廠中的主導地位仍保持不變。

在中國經濟前景樂觀和近年來改革加速的鼓舞下，全球投資者傾向於將投資轉移到中國，而沒有跡象表明疫情會扭轉此趨勢。中國經濟已引領世界從疫情中復甦，將大大增強投資者對中國市場的信心，並令更多的投資流入中國。《報告》指出，去年全球直接投資流入下降42%，亞洲發展中經濟體只下降4%，而中國去年吸引的直接投資以及對外直接投資仍保持增長，成為全球最大的直接投資目的地。

（澎湃新聞）