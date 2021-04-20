湖北一季度GDP按年增58.3%　全省增17.85萬人就業收入持續回升

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-20 14:45

據湖北省統計局昨天（19日）公布的數據顯示，湖北省2021年一季度地區生產總值為9872.67億元（人民幣，下同），按年增長58.3%，同時亦較2019年一季度地區生產總值的9110.05億元高。 從產業看，第一產業（農業、林業、畜牧業等）增加值775.81億元，增長24.9%；第二產業（工業、製造業等）增加值4092.12億元，增長88.9%；第三產業（交通運輸業、金融業等）增加值5004.74億元，增長45.7%。

今年一季度，湖北省第一產業增加值775.81億元人民幣。圖為湖北恩施有機茶園。（新華社）

據數據顯示，湖北省農、林、牧、漁業產值分別增長10.0%、20.1%、56.7%和21.9%。工業41個大類行業中40個行業實現正增長，23個行業增速超過100%。服務業保持較快增長，1—2月規上服務業營業收入增長58.2%。十大門類行業營業收入按年實現正增長。固定資產投資穩步恢復，施工項目9996個，按年增加2811個。基礎設施投資、製造業投資、房地產開發投資分別增長287.3%、271.9%、291.3%。進出口增勢較快，進出口總額增長88.1%，增速高於全國平均水平58.9個百分點，位列全國第2。全省高技術製造業增加值增長129.0%，增速高於規上工業33.0個百分點。

今年一季度，湖北省第二產業增加值4092.12億元人民幣。圖為安九高鐵湖北段開始鋪軌。（新華社）

據湖北省統計局負責人員介紹指，湖北省一季度CPI（消費者物價指數）運行在穩定區間，PPI（生產者物價指數）穩步上漲。一季度，全省居民消費價格總水平按年下降1.5%，其中，城市下降1.6%，農村下降1.3%。全省工業生產者出廠價格上漲0.7%，購進價格上漲1.0%。

今年一季度，湖北省第三產業增加值5004.74億元。圖為湖北秭歸開發特色旅遊。（新華社）

另外，湖北省一季度就業形勢總體穩定，居民收入持續回升。一季度，全省城鎮新增就業人員17.85萬人，完成全年目標任務的25.5%。全省城鎮居民人均可支配收入11573元，同比增長23.0%；農村居民人均可支配收入5208元，增長27.5%。

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