外交部舉行湖北推介會　王毅：中方將持續穩定全球抗疫物資供應鏈

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-13 10:16

昨日（12日），外交部在北京舉行湖北全球特別推介活動。國務委員兼外長王毅致辭時稱，本場推介會是迄今為止外國使節及代表人數出席最多、規模最大的一次，充分說明大家對湖北和武漢抗疫成就的認可，也充分展現了各方對疫後中國發展前景的期待，並向全球發出邀請，歡迎大家到湖北走一走、看一看。

本次活動名為「英雄的湖北：浴火重生，再創輝煌」，活動出席人數眾多，包括湖北省省長王曉東，外交部黨委書記齊玉、副部長樂玉成等外交部領導，以及來自155個國家駐華使館、21個國際組織駐華機構的275位駐華大使、外交官、國際組織代表，中外工商界人士、媒體記者等。

王毅表示，本場推介會是外國使節及代表人數出席最多、規模最大的一次，充分說明大家對湖北和武漢抗疫成就的認可，並歡迎全球人民到湖北走一走、看一看。（中新社）

王毅在會上提到「三個堅持」，包括堅持團結互助，與各國攜手最終戰勝新冠疫情，將持續向有需要的國家提供支援，讓更多發展中國家用得起、用得上安全可靠的疫苗；堅持開放合作，與各國攜手推動世界經濟復甦。

同時，中方反對把各國分成三六九等，不贊同用意識形態劃出敵我親疏，生命、健康、生存、發展，是各國人民都應享有的平等權利。中國堅持多邊主義，捍衛以《聯合國憲章》為基礎的國際秩序，與各國一道維護世界和平穩定。

王毅強調，疫苗是抵禦疫情的關鍵，中國反對「疫苗民族主義」，疫苗應成為全球公共產品。目前，中國已向全球160多個國家和國際組織提供抗疫物資援助，並向100多個國家和地區和國際組織提供新冠疫苗。中方將繼續發揮自身優勢，維護全球抗疫物資供應鏈穩定，開展人道主義援助，向有需要的國家提供支持，並秉持疫苗公共產品的「第一屬性」，讓更多發展中國家用得起、用的上安全可靠的疫苗。

此次推介會不僅是外交部疫後首場省區市推介活動，也是外交部首次為同一省份舉辦第二次全球推介活動。早在2018年7月12日，外交部就曾以「新時代的中國，湖北從長江走向世界」為主題，為湖北舉辦過全球推介活動。

（中新網／北京日報）