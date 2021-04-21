南方地區旱情料5月仍持續　福建廣東創半世紀以來降水量最少

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-21 14:42

自去年10月起，中國南方地區降水偏少、氣溫偏高，持續氣象乾旱導致南方多地出現旱情。其中，雲南玉溪今年3月遭遇嚴重乾旱，全市38.18萬畝農作物受災。 中央氣象台指出，預料5月份，華南中東部及雲南西部等地的氣象乾旱情況將會持續。

中央氣象台消息，由去年10月1日至今年4月18日，中國南方地區降水偏少明顯，江南南部、華南大部及雲南等地降水量較常年同期偏少2至5成，其中福建大部、廣東東部、雲南西部偏少達5成以上。

浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南等七省（區）的降水量為1961年以來同期最少，福建降水量為224.8毫米，較常年同期偏少60%；廣東降水量為216.0毫米，較常年同期偏少53.4%，兩省降水量均為1961年以來歷史同期最少。南方地區共有53縣市連續無降水日數達到極端事件監測標準，其中雲南龍陵、永德和福建福安等11縣市突破歷史極值。

與此同時，南方大部氣溫普遍偏高，江南中東部、華南中東部、西南西部等地的氣溫較常年同期偏高1℃至2℃。福建平均氣溫為1961年以來歷史同期最高，廣東為第二高。由於溫高雨少，去年10月下旬，南方地區氣象乾旱開始露頭並逐漸發展。

台南烏山頭水庫上游湖底龜裂乾涸。（中新社）

中央氣象台紀錄，1月19日，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南等七省中等以上氣象乾旱面積達最大，為105.5萬平方公里；2月7日，重旱以上面積最大，達60.8萬平方公里，特旱16.0萬平方公里；4月19日，雲南西北部、四川西南部、廣東東北部、福建大部等地有中度及以上氣象乾旱，其中雲南和四川的部分地區有特旱。

持續氣象乾旱亦導致南方多地出現旱情。1月15日，江西鄱陽湖水域面積（1044平方公里）比歷史同期偏小4成；浙江、福建大中型水庫2月初蓄水總量較常年同期偏少，部分地區出現供水緊張或困難。

高雄左營蓮池潭龍虎塔與北極玄天上帝附近的淺灘乾涸見底。（中新社）

中央氣象台指出，預計5月份，江南南部、華南中東部、西南地區大部降水較常年同期偏少，其中浙江南部、福建、廣東、四川西部、雲南西部等地偏少2至5成；江南、華南和西南大部氣溫接近常年同期或偏高，其中福建、廣東中東部、雲南、四川西部等地氣溫偏高1至2℃。華南中東部、雲南西部等地氣象乾旱將持續。

此外，台灣今年亦受乾旱影響遭遇缺水問題，多個水庫水情告急，日月潭也罕見探底，農作物灌溉和工業用水受限，民眾生活用水受到很大影響。中央氣象台指出，自去年10月起，台灣降水量較同期偏少達5成以上，且氣溫較常年同期偏高1℃至2℃，預計台灣氣象乾旱在5月份將會持續。

（澎湃新聞）