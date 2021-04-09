廣東乾旱｜珠海刷新最早入夏時間　河源水庫枯竭底部驚現古代遺址

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-09 13:13

廣東省炎熱乾旱天氣持續，截至3月30日，當地最高平均氣溫一度達35.6℃，並且有24個市縣的最高氣溫打破同期最高紀錄，甚至珠海已經確認在3月12日正式進入夏季，刷新當地最早入夏時間。廣東省氣像台預計，4月份平均氣溫仍會比歷史同期大部分偏高、降水偏少。 在河源市龍川縣，由於乾旱少雨，楓樹壩水庫枯竭，水位降低，庫底顯露，卻意外發現有一座疑似古代豪宅遺址。

從網上流傳的影片所見，楓樹壩庫底的疑似古代豪宅遺址，其城牆深陷淤泥之中，半浮在水中，表面上看似乎是古墓或古代民居。除了城牆，庫底還發現有許多圓形物件。

事後有份到現場參與考察的河源市博物館黃志青館員在周四（8日）透露，庫底發現的圓形物件，其中部分有依稀刻有文字，初步懷疑是「陶餅」。據介紹，陶餅在河南和陝西等地的漢墓中常有出土，被界定為隨葬用的冥幣，在廣東較為少見。

至於旱情後續發展，廣東省氣像部門指出，去年汛期結束以來，廣東氣溫偏高，降雨偏少，預計或旱情將持續發展，開汛後才可能解除。此前，廣東省氣像台預測今年開汛日期，將會較歷史同期的4月6日偏晚。另據2021年全省水旱災害防御工作視像會議透露，為補齊水利短板，保障防洪和供水安全，「十四五」期間廣東計劃完成水利投資4000億元，加快完善防洪抗旱體系建設，提升應對水旱災害風險能力。

（綜合報道）