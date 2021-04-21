副外交部長秦剛傳接任中國駐美國大使　擔任發言人時屢有強硬表態

撰文： 布藍 葉琪 最後更新日期： 2021-04-21 17:05

中國駐美大使崔天凱已到退休年齡或將離任，有美媒《華爾街日報》就爆料稱，將會由現任外交部副部長秦剛接任。

現任外交部副部長秦剛傳將接任中國駐美國大使。（視覺中國）

報道稱，秦剛面臨的一大挑戰，是既要能代表中國的立場，同時仍要構建中美之間的橋樑。德媒《德國之聲》亦認為，若然派出秦剛，是反映中國希望通過熟練的外交官，協助重塑中美之間恆常的高級別對話。

資料顯示，1966年出生的秦剛曾任中國外交部發言人、新聞司司長、駐英國大使館公使，並曾在外交部西歐司工作多年。在2018年成為當時中國外交部最年輕的副部長前，秦剛還擔任過禮賓司司長，這是一個重要職務，負責規劃極高級別的外事活動，和多國高層有過接觸。

秦剛有與多國高層接觸的經驗。圖為2019年03月18日，愛爾蘭駐華大使館舉行國慶日招待會，秦剛應邀出席。（中新社）

秦剛最為人熟知的履歷，就是他在2005年至2010年及2011年至2014年兩次擔任中國外交部發言人。在此前期間，秦剛留下如「解放軍不是隻端着紅纓槍的童子軍」，「你來，或者不來，我就在這裏」的諸多「金句」。

例如在2014年3月，針對日本回應中國軍費預算增長，秦剛以當時中國外交部少有的強硬表態作出回應，「中國人民解放軍不是隻端着紅纓槍的童子軍。有些人總是希望中國是長不大的童子軍。如果是那樣的話，誰來維護國家安全？！怎麼維護世界和平？！如果是那樣的話，中國就安寧了？地區就穩定了？天下就太平了？即使是童子軍，他的個頭也是一年比一年長，他的腳也是一年比一年大。你不能讓他總是穿着以前的小衣服、小鞋吧？」

此外，在2008年5月，秦剛亦曾在回應有記者提問指「國際社會」批評中國人權問題時連珠炮發反問，「你提到『國際社會』，不知道你所提到的國際社會代表誰？那些對中國進行無端指責，睜着眼睛説瞎話，戴着有色眼鏡，雞蛋裏挑骨頭的人，他們佔世界人口的百分之多少？他們能代表國際社會嗎？他們有什麼資格代表國際社會？」

面對中美關係的提問，秦剛亦以其一貫的強硬態度回應。在2014年4月的一次例行記者會上，秦剛被問到時任美國總統奧巴馬亞太之行即將結束，卻沒有到訪中國，中方認為是有助於還是有損於美國推進亞太戰略時，秦剛就稱「是不是針對中國，我們要看美方是怎麼説、怎麼做的，至於來不來中國，一句話你來，或者不來，我就在這裏」。

（綜合報道）