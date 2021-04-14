曾因策馬雪原照走紅網絡　新疆女副縣長履新感謝網民認可

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-14 14:19

曾因身穿一襲紅袍策馬雪原，為當地旅遊做宣傳而走紅網絡的新疆伊犁哈薩克自治州昭蘇縣副縣長賀嬌龍，近日履新伊犁州文旅局黨組成員、副局長。

據澎湃新聞周二（13日）報道，對於此番前往伊犁州文旅局任職，賀嬌龍坦言確實與自己此前在抖音等網絡平台對於伊犁州、昭蘇縣文旅產業的推廣有關。她表示：「説明我們的工作得到了網民們的認可，網民就是人民」。

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2020年下半年，賀嬌龍策馬雪原，為昭蘇縣旅遊做宣傳的短影片走紅網絡平台。影片走紅後，賀嬌龍當時曾在個人微博發文説，這樣的熱度讓她很不適應，強調走紅「只是趕上了機緣巧合」，但同時也認為，高熱度的網絡流量關注將成為昭蘇社會經濟發展的助推器。

據報道，在網絡走紅之前，賀嬌龍也一直為昭蘇縣直播帶貨，還註冊了抖音帳戶「賀縣長説昭蘇」，截至4月12日，該帳戶已擁有粉絲超277萬，發表作品170餘條，獲逾895萬讚好。

2020年5月，伊犁哈薩克自治州組織開展「縣領導+主播+產品」的直播農產品帶貨活動，要求各縣市選派一名縣領導和一名主播參與本縣市直播活動。主抓農口的賀嬌龍被確定為昭蘇縣農產品代言人，開始為昭蘇農產品直播帶貨。

公開資料顯示，賀嬌龍出生於1979年12月，四川射洪人，碩士研究生學歷。此前她長期在昭蘇縣工作，曾任昭蘇縣胡松圖哈爾遜鄉黨委書記，昭蘇縣昭蘇鎮黨委書記，昭蘇縣景區管委會主任、昭蘇鎮黨委書記，昭蘇縣人民政府副縣長、景區管委會主任，昭蘇縣人民政府副縣長。