新疆棉花｜新垣結衣擔任H&M新代言人　內地網民怒喊「離婚」

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-04-22 09:46

捲入新疆棉花風波的瑞典服飾品牌H&M，其日本官網4月20日宣布日本女星新垣結衣將為其新代言人，結果引發不少內地網民「要老婆還是要新疆」的複雜情緒。 有網民怒喊「離婚」，但也有人認為指望新垣結衣不代言太不現實。

新垣結衣是日本No.1的「國民女神」，她也是在內地最有人氣的日本女星之一，許多粉絲稱她為「老婆」。不過，H&M日本官網在4月20日宣布，27日將推出新的廣告系列，新垣結衣被任命為大使，令她捲入風波。

在豆瓣、微博等內地社交媒體的討論中，有網民稱「直男跪族的女神，代言乳滑（辱華）品牌，鎖了」，獲得相當多讚好；亦許多網民表示「心碎了」、「脱粉了」，甚至說跟「老婆」離婚。

但也有網民認為，新垣結衣代言就代言，不買H&M就好了，「你還指望別國明星為了中國拒絕代言嗎」、「指望一個日本明星為中國推掉本國的商品代言，不合理也不現實」。

內地部分地方的街頭曾經出現有民眾在H&M門市外舉牌抵制。（微博）

此前，H&M此前因一篇拒買新疆棉花的新聞稿，於3月時在中國遭到強烈抵制。H&M事後有聲明表示將致力重新獲得中國消費者的信任和信心。然而，事件發酵後，H&M在北京、吉林長春、江蘇連雲港等地的多間門市一度要關門，更有部分地方的街頭，出現民眾在H&M門市外舉牌抵制，「新疆棉花不吃這一套」、「新疆的棉花很好，是你們不配！」

（綜合報道）