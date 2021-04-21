新垣結衣擔任H&M最新代言人 「小粉紅」到底愛國還是愛老婆？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-04-21 18:48

有「國民老婆」之稱人氣日本女星新垣結衣近一、兩年甚少露面，僅接下任天堂運動電玩廣告及《逃避雖可恥但有用》片約。然而她最近終於「出山」，應時裝品牌H&M邀請，成為品牌黃金週活動代言人，消息震驚不少網民。

新垣結衣擔任H&M最新代言人（H&M）

新垣結衣出道多年，人氣持續高企，於多個排行榜如「最時尚的日本女星」中均佔一席位，雖甚少為時裝品牌代言，卻是時裝雜誌多年來的寵兒，亦是亞洲區女性的追隨對象。

昨日，時裝品牌H&M日本分部於官方網站發布新聞稿，宣布成功邀請新垣結衣擔任黃金週活動「LET'S CHANGE」代言人。新垣結衣表示非常認同「LET'S CHANGE」這個「嘗試新事情」的理念，加上認為整個企劃非常有趣，於是應邀成為代言人。

品牌於新聞稿中一共發布了八張宣傳照。結衣在宣傳照中穿上總共6套服飾，展現出僅屬春夏的休閒感。據悉整個「LET'S CHANGE」企劃的單品均採用環保及可持續的物料製作，使得整個系列更具意義。



按圖看更多新垣結衣H&M宣傳照：

消息發布後，一眾「小粉紅」卻在網上表明不買帳，在不同社交媒體表示「圖很好，老婆很美，HM滾」、「兄弟們不可中美人計！」、「這老婆不要也罷」、「她老了，可以換新老婆了」、「我喜歡的是她的肉體」、「先有國才有家，對不起了老婆」等。亦有其他中國網民表示：「新垣結衣也不是中國人」、「人家又不來中國發展，管你中國粉絲怎麼想」、「老婆連社交軟體都不玩」。

遠在日本的新垣結衣到底能否知道一眾「小粉紅」的心聲，大概只有新垣結衣知道了，但如果你喜歡結衣這個代言企劃的話，務必留意H&M其後發布的相關影片。