新冠疫苗｜上海美國商會：BioNTech疫苗最快6月在內地獲批使用

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-22 15:29

《華爾街日報》早前引述消息指，BioNTech（復必泰）新冠疫苗或於7月之前在內地上市，官方正審查其實驗數據。上海美國商會會長Ker Gibbs近日向《彭博社》表示，已經接獲上海市政府通知，BioNTech新冠疫苗將在6月獲批上市，具體時間就暫未確定。

Ker Gibbs引述與上海市副市長宗明的直接交談表示，上海市政府已經告知上海美國商會，BioNTech疫苗將在6月獲得批准。「我們認為在7月之前，不能確定是在6月1日或30日，但在這個時間範圍內是我們所預期的。」

此外，上海省委書記李強與德國BioNTech公司創始人兼CEO吳沙忻（Uğur Şahin）周三（21日）舉行視像會議。李強表示，BioNTech是全球領先的疫苗研發企業，歡迎與中國企業深化疫苗合作，為更好保障人民生命安全和身體健康作出積極貢獻。生物醫藥是上海重點發展的先導產業之一，希望BioNTech充分發揮人才、技術等優勢，把更多創新技術、前沿項目落地上海。

吳沙忻介紹了BioNTech新冠疫苗產品有關情況，他稱BioNTech對與上海的合作高度重視、充滿信心，將與中國合作夥伴緊密攜手，加快推進新冠疫苗合作。願在生物醫藥領域進一步開展更深入、更廣泛合作，加大在滬投入、設立機構平台、進行創新研發，更好滿足醫療需求、造福廣大患者。

（彭博社、「上海發布」微信公眾號）