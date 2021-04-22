唯一突破2萬元人民幣大關　上海居民人均可支配收入領跑全國

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-22 18:05

國家統計局近日更新公布全國31省個省區市份一季度居民人均可支配收入數據，顯示前三位為上海、北京、浙江，其中上海是全國唯一突破2萬元（人民幣．下同）大關的地區。

居民可支配收入指的是可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，包括現金收入及實物收入。數據顯示，上海一季度居民人均可支配收入達到21548元，北京僅隨其後，達19585元，同比名義增長9.6%，距離2萬元大關僅一步之遙。同時，北京四項收入全面增長，其中工資性收入同比名義增長10.5%，經營淨收入同比名義增長15.6%，財產淨收入同比名義增長10.6%，轉移淨收入同比名義增長5.3%。

浙江排名第三名，一季度居民人均可支配收入達18263元，僅隨其後的是江蘇，達15500元，同比增長14.1%。至於廣東，一季度居民人均可支配收入達12636元，同比名義增長15.3%。

數據又顯示，全國居民一季度人均可支配收入為9730元，同比名義增長13.7%，中位數為8014元，增長12.7%；人均工資性收入則增長12.4%，成為帶動居民收入增長的基石。同時，全國居民一季度人均消費支出5978元，名義增長17.6%，扭轉了去年同期以來連續四季下降的情況，呈現恢復性增長態勢。而上海除了最能賺錢，也是最能花錢，一季度居民人均消費支出12172元，領跑全國，北京則為10998元，與上海同為該領域支出超過1萬元的地區。

（中新網）