贛深高鐵仲愷站預計5月鋪軌　通車後贛州至深圳僅2小時

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-24 14:31

連接江西贛州與廣東深圳的贛深高鐵，計劃於今年底建成通車。近日，贛深高鐵沿線位於惠州的仲愷站，15公里無砟軌道已全部施工完成，預計將於5月初進行鋪軌。 贛深高鐵實現通車後，仲愷站至深圳僅需30分鐘，贛州至深圳的高鐵運行時間亦將由近6小時縮短至2小時。

據了解，截至4月18日，仲愷高鐵站4組道岔全部完成施工，標誌著中交三航局贛深鐵路7標三分部管段內15公里無砟軌道完成施工，為5月上旬的鋪軌工作提供保障。目前，三分部管段內的鐵路沿線電氣化、通信工程也已基本完成，鐵路正線建設進入尾聲，仲愷站站房建設正在進行。

中交三航局一公司贛深鐵路項目經理黃凱表示，「贛深高鐵新建仲愷站為2台4線車站，不僅贛深高鐵的列車在此停靠，車站北端還預留了在建廣汕高鐵的道岔接口。後續通車後，廣汕高鐵的乘客也可以在仲愷站中轉換乘。」

據悉，贛深高鐵是江西對接珠三角的主通道，該高鐵設計時速350公里，全長436.37公里，其中於2016年12月開工的惠州長約85公里，設有博羅北站、惠州北站、仲愷站等3個車站。贛深高鐵建成通車後，贛州到深圳的車程將由現在的近6小時壓縮至2小時。

（惠州日報/南方日報）