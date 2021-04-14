無道碴軌設計時速350公里　全球最長高鐵跨海大橋海上勘探完成

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-14 11:06

近日，中國鐵路設計集團有限公司（下稱中國鐵設）承擔總體設計的通蘇嘉甬鐵路杭州灣跨海大橋海上勘探工作完成，為項目初步設計工作的開展打下堅實基礎。 杭州灣跨海大橋長29.2公里，設計時速350公里，建成後將成為世界最長、建設標準最高的高速鐵路跨海大橋。

中國鐵設地質專業負責人張鵬介紹，杭州灣跨海大橋海上段勘探歷時5個月，比原計劃提前2個半月完成。為了克服海上常規鑽探方法難度大、成功率低的困難，地質勘探團隊經過多次實地探索和技術論證，創新研發出針狀硬質合金肋骨式跟管鑽探工藝，將一次鑽探成功率從60%提高到90%以上。

大橋是世界第一座強潮海灣、超低阻水率、全埋置式承台基礎的高速鐵路跨海大橋。（CRDC）

中國鐵設通蘇嘉甬鐵路項目總工程師張建介紹，杭州灣跨海大橋按無道碴軌道（Ballastless track）設計，設北、中、南三座航道橋和海中、淺水、淺灘區引橋，屬超長大的高速鐵路橋樑集群工程。

北航道橋主跨達450米，採用「混凝土箱—鋼桁組合樑斜拉橋」並鋪設無道碴軌道，是目前全球高速鐵路建設中首次使用的建設方法。海中引橋採用80米主跨的預應力混凝土連續樑，最大聯長達3080米，其超長聯、大跨度、曲線連續樑無縫線路創世界紀錄。

張建表示，在杭州灣跨海大橋設計中，開展了鐵路超長跨海大橋疏散救援、運營維養、四電集成等多個系統全生命周期研究設計，為後續跨海鐵路工程建設積累工程經驗。

通蘇嘉甬鐵路是中長期鐵路網沿海通道的組成部分，設計時速350公里。項目起自南通市南通西站，跨越長江，經蘇州市、嘉興市後跨越杭州灣，經慈溪市引入寧波樞紐。全線正線運營長度為310公里，設南通西、張家港、常熟西、蘇州北、汾湖、嘉興北、嘉興南、海鹽西、慈溪、莊橋10座車站。

通蘇嘉甬鐵路建成後，將加速完善長三角軌道交通網絡體系，大大縮短寧波至上海、蘇州、北京等地的時空距離，進一步引導區域協調發展。

（央視新聞）