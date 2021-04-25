承擔ARJ21試飛　中國首個國產大飛機生產試飛中心建成

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-25 15:43

中國首個國產大飛機生產試飛中心建成，主要承擔ARJ21飛機的生產試飛支持和運營保障等。該項目包括16個建築及機坪區，未來可實現每年交付約30架飛機。

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4月24日，據中國鐵建股份有限公司官方帳號消息，中國首個國產大飛機生產試飛中心竣工，標誌着中國已形成從科研設計、生產試飛到交付運營一整套相對完善的大飛機產業鏈條。

該項目佔地面積24.5萬平方米，建築面積約4.6萬平方米，主要包括交付中心、完工中心、噴漆機庫等16個建築單體及機坪區。該中心位於江西省南昌航空城核心區域，緊鄰瑤湖機場，承擔ARJ21飛機的生產試飛支持和運營保障等。

該項目運用多項國內領先技術，特別是噴漆機庫的空氣淨化系統，採用脱硫脱氮新技術，能將飛機噴漆過程中產生的廢氣顆粒淨化處理，達到排放標準。

ARJ21新支線飛機是中國首次按照國際標準自主研製的中短程新型渦扇支線客機，座級78座至90座，航程2,225公里至3,700公里。飛機於2014年12月30日取得中國民航局型號合格證，2017年7月9日取得中國民航局生產許可證。目前，ARJ21新支線飛機已正式投入航線運營。

2020年6月，中國航空集團有限公司、中國東方航空集團有限公司、中國南方航空集團有限公司在中國商用飛機有限責任公司總裝製造中心浦東基地接收首架ARJ21飛機。三架飛機同時交付，標誌着ARJ21飛機正式入編國際主流航空公司機隊。

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除ARJ21飛機外，2020年11月，中國商飛公司副總經理透露，當時國產大飛機C919已獲得28家客户815架訂單，6架試飛飛機正在開展取證試飛工作。2021年3月，C919全球首單正式落地。按照計劃，C919將在2022年正式投入商用，量產初期每年產量約為150架。

此外，中俄聯合研製的遠程寬體客機CR929項目也在穩步推進。2021年3月15日，俄羅斯中央空氣流體動力學研究院在其官方網站公布，CR929其課題模型安裝了全新機翼後，已完成風洞試驗。