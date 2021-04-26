央視曝陝西脫貧造假安置區竟無供水　村民需跨省取水兼重用廢水

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-26 15:24

中共高調宣布內地貧困縣集體「脱貧」後不久，官媒曝光陝西省洛南縣山區脱貧摘帽摻假，當地有關部門態度惡劣，引發關注。

據官媒央視新聞4月24日披露，曾是國家級貧困縣的陝西省洛南縣，在中共脱貧攻堅戰中，已於2020年2月宣布脱貧。但根據調查走訪發現，當地脱貧摘帽疑摻假。

據報道，按脱貧攻堅的要求，鄉村需把無勞動能力、無生活來源等的「五保户」集中安置。但洛南縣某村安置點卻沒有通水，水池也已廢棄，曾被安置的村民因無水可用已換住處。

當地村民指出，為迎接上級脱貧攻堅的驗收檢查，這些「五保户」集中安置點的修繕工作都是匆忙進行，水都沒有接通，村幹部就急着讓「五保户」們集中居住進去。

據報道，當地許多貧困户無水可用，但家門口卻貼着一張「商洛市洛南縣農村飲水安全明白卡」，稱這裏的飲水、供水達標。

然而，村民卻必須騎車半小時跨省到河南一個蓄水池拉水，大多數村民要花錢請人拉水，而且水質較差。由於條件有限，村民用紗布將水簡單過濾，因取水困難，生活廢水常被反覆使用。

一個村民説，「家裏從來不出水的水龍頭，就是一個中看不中用的擺設。」他指着一個長滿青苔、直徑不到兩公尺的水池稱，這就是周圍十幾户人家的水源。

據報道，在收到詢問後，洛南縣扶貧開發局工作人員稱，「水不是我們管的事情，是水利局管。」洛南縣水利局工作人員則一問三不知，有當地領導在電話中質問「你是誰家的親戚？」隨後匆匆掛斷電話。

報道指出，在洛南縣水利局門口的一處展板上還寫着：堅持鞏固「兩不愁三保障」安全飲水突出問題解決成果。但門口的工作人員卻搶走民眾拍照的手機並要求其離開。

央視曝光該報道後，在內地網絡引發熱議，多地網友紛紛舉報這種脱貧的形式主義到處可見。有洛南的網友指控，該縣搞了很多「面子工程」，迎賓大道的兩排路燈一個就要人民幣5萬元；現在縣長還在不斷修路，隔斷時間挖一挖修一修，「路就沒見好過，坑坑窪窪」。

陝西省政府：進行全面深入調查

陝西省政府4月24日表示，立即成立調查組對所報導問題進行全面深入調查，有關調查結果將及時公布。

另一官媒《人民日報》24日發文批評指，無論帶有威脅意味的「你是誰家的親戚」還是搶走手機，都是諱疾忌醫。履職盡責，以百姓之心為心，讓村民穩定喝上「安全水」「放心水」，才能潤人心。