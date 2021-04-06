官方：960萬易地扶貧搬遷人口全部脫貧　重點轉為後續扶持工作

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-06 17:50

國務院新聞辦周二（6日）發布《人類減貧的中國實踐》白皮書。國家鄉村振興局副局長洪天雲表示，「十三五」期間，國家在「一方水土養不好一方人」的地區，通過易地扶貧搬遷方式搬遷了960多萬人口，實現了全面脫貧。

國家鄉村振興局副局長洪天雲表示，「十三五」期間，國家在「一方水土養不好一方人」的地區，通過易地扶貧搬遷方式搬遷了960多萬人口，實現了全面脫貧。（新華社）

洪天雲表示，現在重點任務是做好易地扶貧搬遷後續扶持工作，確保群眾在「搬得出」的情況下穩得住、有就業，還要逐步致富。

洪天雲又指，要加強基礎設施建設和公共服務。3.5萬個800人以上的集中安置點，60多個上萬人的大社區，必須配套「水電路訊」等基礎設施，加快完善一體化、均等化的公共服務體系，促進新老居民共享公共服務。

有專家稱，農村1億多新的脫貧人口可能是未來的中等收入消費主力。國家鄉村振興局副局長夏更生表示，將從發展產業、穩定就業、創新創業三方面實現脫貧到中等收入的跨越。

夏更生指出，農村1億脫貧人口進入中等收入，他們在消費和產業發展方面，將會釋放巨大潛力。為穩住脫貧人口收入的基本盤，促進脫貧人口增收，今年確定了脫貧人口就業規模不少於3000萬的目標。