嫦娥六號任務料2024年前後實施　擬著陸月球背面南極盆地

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-25 09:58

2021年中國航天大會，於4月23日至26日在江蘇南京舉行。國家航天局探月與航天工程中心探月工程三期總設計師胡浩在主論壇上透露，嫦娥六號任務料於2024年前後實施，擬著陸月球背面「南極-艾特肯」盆地。

胡浩表示，嫦娥六號會以著陸月球背面「南極-艾特肯」盆地內開展採樣返回和探測為目標，目前正開展後續詳細論證工作。據介紹，嫦娥六號探測器是嫦娥五號的備份，於2017年完成了主要產品的研製工作。

嫦娥六號擬著陸月球背面「南極-艾特肯」盆地。（澎湃新聞）

胡浩指出，待嫦娥六號任務詳細方案明確後，將最終確定搭載項目。據了解，航天局前年4月18日對外發布了「嫦娥六號任務國際載荷搭載合作機遇公告」，以「堅持創新、天地統籌、科學可行、成果可見」為原則，經分析篩選將法國氡氣探測儀、俄羅斯和中國聯合申請的月表水冰賦存研究裝置、瑞典的月表負離子探測儀和意大利的激光測距角反射儀等4個載荷列為初選項目。

據探月與航天工程中心介紹，嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、著陸器和上升器4個部分組成。軌道器完成地月轉移、環月飛行和月地轉移，著陸器和上升器從環月軌道降落至月面並完成樣品採集，上升器攜帶採集到的樣品從月面送至環月軌道並轉移至返回器，返回器隨軌道器負責將採集到的月壤樣品帶回地球。

（澎湃新聞）