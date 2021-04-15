神舟十二號即將發射：定期向太空站輸送宇航員　每次最多可載3人

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-04-15 19:28

4月15日，中國載人航天工程辦公室發布消息稱，執行神舟十二號載人航天飛行任務的載人飛船及長征二號F遙十二運載火箭完成出廠前所有研製工作，日前，已分批安全運抵酒泉衛星發射中心，開展發射場區總裝和測試工作。

中國載人航天工程辦公室稱，發射場設施設備目前狀態良好，參試各系統正在有序開展各項任務準備，執行本次載人航天飛行任務的航天員乘組正在進行強化訓練。

公開資料顯示，神舟十二號將是中國「神舟」號系列飛船的第十二次任務，也是中國載人航天的第七次任務，將於2021年6月份在酒泉衛星發射中心使用長征二號F運載火箭發射。

中國官方公布了中國空間站建造階段示意圖。（央視截圖）

按照中國官方規劃，2017年11月前，中國航天科技集團五院502所已經開始研製神舟十二號運載飛船。2021年4月，中國新空間站核心艙天和號核心艙發射；隨後天舟二號將運載物資與之對接。天舟二號任務完成以後，神舟十二號發射，向空間站運送宇航員；此後神舟號飛船定期向太空站運送宇航員，並於2023年左右，建成太空站。

神舟十二號飛船的總體結構和其他飛船基本一致，為三艙加一段結構。飛船長9米、返回艙直徑2.4米，發射質量8.1噸。可載3名航天員進行近地軌道往返。額外可帶300公斤貨物上行，和50公斤貨物下行。

值得一提的是，中國航天科技集團空間技術研究院502所針對神舟十二號的GNC系統進行了升級。他們把天舟一號貨運飛船的GNC系統移植到了神州載人飛船上。GNC系統的管轄範圍，包括「制導導航」與「控制系統」，用於控制飛船，姿態、軌道和太陽能帆板等。以往飛船與空間站對接，往往需要單獨運行兩天左右的時間。而要想實現快速對接，就需要更加精確的軌道控制能力。

新的GNC系統讓神舟十二號也擁有天舟飛船那樣6.5小時快速對接的能力。