自衛隊可介入台海突發事態？　日媒：政府正討論運用安保法

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-25 18:40

日本與美國日前舉辦高峰會並發表聯合聲明，其中睽違52年提及「台灣和平與穩定的重要性」，也讓外界聯想到日本在2016年開始實施的《安全保障關聯法》，根據此法，如果台灣發生突發事態，日本自衛隊將可「依法行動」。 據共同社周日（25日）報道，多名日本政府相關人士24日透露，政府已開始正式討論，一旦台灣海峽出現突發事態時，出動自衛隊的相關法律運用。

報道稱，菅義偉在日美高峰會上直言，一旦台灣發生突發事態可能相當於「重要影響事態」或「存立危機事態」。日本政府將就相當於基於《安全保障相關法》的「重要影響事態」、「存亡危機事態」、日本遭受直接攻擊的「武力攻擊事態」各種狀況，及自衛隊的作用進行梳理，力圖加強必要防衛能力；實際適用則計劃顧及中國、謹慎判斷。

圖為日本陸上自衛隊去年5月在靜岡縣舉行年度例行大規模實彈射擊演習。（AP）

分三種事態 後兩種可武力反擊

報道指，倘若兩岸發生武力衝突，可以預想美軍可能會為了防衛台灣而進行反擊，屆時日本自衛隊將可依據《安全保障關聯法》中的「重要影響事態」，向美軍進行燃料補給等後方支援。具體來說，如果對於台灣的處境不加以作為，會導致日本遭到武力攻擊波及，或是會對日本的和平與安全產生巨大影響，那麼該情況便可以被認定為「重要影響事態」。

如果情況更加惡化，導致與日本關係密切的其他國家也遭受武力攻擊，甚至威脅到日本的存亡，同時讓日本國民的生命與權利遭到顛覆，那麼便適用於「存立危機事態」。一旦符合存立危機事態的標準，日本自衛隊便可以在一定條件下行使集體自衛權，進行武力反擊。

第三種情況則是包含駐日美軍基地在內的日本遭受武力攻擊，致使日本陷入明確的危險中，屆時政府便可以將情況認定為「武力攻擊事態」，發動個別自衛權，進行武力反擊。不過自衛隊若要在以上三種情況下採取行動，必須先通過國會的承認。

（共同社）