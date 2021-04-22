Acer創辦人施振榮：日本力求完美致衰落　台灣曾被稱「海盜王國」

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-22 20:30

台灣企業重要人士羣集的「中華民國三三企業交流會」（三三會）當地時間4月21日舉行2021年四月份例會，邀請台灣企業「宏碁公司」（Acer）創辦人施振榮進行專題演講。施振榮開頭即點明台灣的產業轉型及升級，表示從危機意識來看，隨時都要為轉型升級部署，尤其應該要「超前部署」。 施振榮以民主政治為例，他表示，民主政治選票看的都是「顯性價值」，系統逼得領導人偏差到以「顯性價值」作為經營目標，加上管理系統KPI開宗明義要具體能夠量化，導致影響追求的總價值是顯性價值，但他認為「隱性價值」可能更重於顯性價值，顯性價值要先能夠掌握，否則大家沒有信心，研究發展、品牌經營等都是隱性價值，也必須考慮到「利益平衡」，這要特別強調，才有誘因讓大家一起來「共創價值」。他提醒，沒有「絕對平衡」，只有「相對平衡」，以及不斷調整的平衡。

台灣企業「宏碁公司」（Acer）創辦人施振榮在三三會的專題演講上，提到由於歐美已經拋掉製造，面對未來發展不得不借重台灣，借重大陸又不太放心，這是台灣未來發展的重要機會。 （吳逸驊／多維新聞）

施振榮提到一個心態是必須要有的，他説，很多人會説「到海外賺錢」，他認為應該是「我們到海外貢獻，他們給我們一些利潤，這是『價值交換』」。他強調，2016年宏碁四十周年的時候，他提出「創新矽島」，未來要創造價值就是要創新，創新的基礎跟核心是「晶片」，台灣晶片世界領先，借重現有基礎，好好進行各種類別、各種不同的創新，且創新的空間很大，人類的創新跟科技有關，而未來的文明（發展）跟晶片有關。

施振榮認為台灣要發展成「全球研發製造服務中心」，這是為全球發展的定位，服務業則以「全球華人優質生活，創新應用示範重鎮」，以「華人優先」，把生活品質提升後，再分享到全世界，台灣有這個條件。

施振榮表示，他在創業的時候是以外銷為主，未來是以「內需帶動外銷」，很多內需是政府政策可以引導的，國防、教育等都是這種內需，能夠扶植現有產業轉型，政府也必須要提供誘因。

施振榮也提了他長期在資訊業界的觀察，他表示，過去研發是「死的技術」，面對實驗室就可以做，但未來研發是面對「人的需求」，每天都在變，是「市場推動研發」，現在很多軟體説是試用版，但試用版已經要收費，也有為了創造「零缺點」的軟體而不斷優化（的思維），他認為日本之所以後來走下坡，就是因為「這種思維」（指做到完美），有「漏洞」（bug）就有「漏洞」（bug）沒什麼了不起，他也感慨的説，各個部會（應）有發展辦公室，定期匯報給台灣行政院，做這事情（指「產業轉型」）短則十年、長則二十年，但「以現在的政治環境誰會管這麼久以後的事情？」

施振榮被問到宏碁成功關鍵跟經驗，他表示，過去「台灣製造」（Made in Taiwan，MIT）的形象不好，台灣被稱為「海盜王國」，當年他儘量把自己定位國際，很重要的是靠創新，而在1986年宏碁跳一級是因為比美國科技大廠IBM還早推出32位元的電腦，那時候受到國際的認同，不斷創新跟經營品牌是很關鍵的能力。

施振榮説，美國、歐洲在軟體應用層面沒問題，但要做出新的整合方案卻缺乏硬體，必須得要找人合作，丟掉製造的問題已經顯而易見，歐美面對未來不得不借重台灣，借重大陸又不太放心，這是台灣未來發展的重要機會。他説，過去台灣製造業的國際化是以人工便宜的地方作為國際化的思考，而未來國際化的思考應該是以「市場作為思考」，製造業的未來做法將不是「整廠」（輸出），那是過去思維，現在是「整案輸出」，「整案輸出」到市場的地方，甚至就近找當地人投資，透過授權或合資，以掌握當地市場。