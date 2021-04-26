合肥劃出熱門樓盤出售比例　至少3成只供35歲以下人士認購

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-26 11:21

合肥市近日發布樓市新政，提出房地產開發企業在售賣熱門樓盤時，應提供不低於30%比例的單位用於「剛需購房」，而剛需購房人的條件之一是年齡在35歲以下，引起爭議。

合肥市近日發布的樓市新政引發爭議，有網友就「剛需35歲限制」相關問題在人民網領導留言版上進行諮詢。（網絡圖片）

合肥市住房保障和房產管理局4月5日發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，該《通知》提出8條新政，包括穩定增加居住用地供應，實行市區學區內成套住房入學年限政策，深化住房限購措施，實行市區熱門樓盤「搖號+限售」政策，從嚴調控商品住房價格，加強住房貸款審慎管理，加大租賃住房建設力度，嚴厲打擊各種房地產市場亂象等。

其中，針對新政中規定的熱門樓盤「搖號+限售」政策，新政提出，熱門樓盤應實行搖號銷售，並由公證機構公證。同時，公證搖號銷售商品住房時，房地產開發企業應提供不低於30%比例的單位用於剛需購房。而剛需購房人的條件之一便是：登記購房人登記購房之日時年齡在35歲以下。

有網友就「剛需35歲限制」相關問題在人民網領導留言版上進行諮詢，表示「我們剛好在這個年齡線上，我們農村出身，一直秉承依靠自己力量買房，正在我們攢夠了首付買房之際，房價大漲或全款，期望新政出台，新房價格低些，其他剛需條件我們都符合唯獨因為年齡被限制了」。

官方：必要時將對相關政策進一步完善

合肥市住房保障和房產管理局21日回覆網民留言時稱，合肥房產調控新政並未排除35歲以上購房者的購房資格，對於35歲以上具有購房資格的購房者可參加普通購房者搖號購房。

25日，該局對房產新政搖號政策作出進一步說明，稱出台該政策本意是考慮該群體參加工作時間不長、積蓄有限，能夠參加首批剛需搖號，可按最低首付比例購房，減輕年輕人購房壓力。針對網民所提意見，該局正會同有關部門進行認真研究，必要時將對相關政策進一步完善。

按照國家統計局最新公布的數據，今年3月，合肥二手樓價格環比漲幅排名全國前十，位列第9位，環比上漲0.8%；新樓價格環比上漲0.7%。不過，新政出台後市場隨即發生變化。據《央視財經》報道，新政出台後，合肥限購區二手樓成交量降四成，同時，合肥新樓實行「搖號+限售」 政策，使得開發商觀望氣氛濃。某地產平台研究院監測數據顯示，限購區的下降非常明顯，整體限購區的成交量下降幅度在40%以上，價格相對來說降幅也比較大，這兩周幅度每周超過7%。