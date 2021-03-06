深圳二手樓「成交參考價格」偏低　網傳業主以「百萬傢俱」補差價

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-06 11:12

深圳在上月初宣布建立二手樓的「成交參考價格」，不過所提出的價格卻與市場價格有較大差距，南山區的豪宅一夜之間「便宜」近400萬元（人民幣．下同）。 「你有張良計，我有過牆梯」，網上流傳有業主另辟蹊徑，物業掛牌時依然時按照官方的參考價格，但同時亦提出必須綑綁各式家電傢俱，並且索價數百萬元，以此填補官方價格與市場價格的落差。

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據此前報道，深圳市住房和建設局是在2月8日，發布《關於建立二手住房成交參考價格發布機制的通知》，稱深圳市房地產和城市建設發展研究中心在調查分析基礎上，以二手住房網簽價格為基礎，參考周邊一手住房價格，綜合形成全市住宅小區二手住房成交參考價格，並按照市域全覆蓋、區域網格化原則，以住宅小區為區域網格單元，發布全市3595個住宅小區二手住房成交參考價格。

但「成交參考價格」明顯低於該些住宅小區實際成交價、掛牌價，部分更落差超過五成。以福田園嶺片區的學區房國城花園為例，去年年底曾成交過一套44平方米戶型，成交單價約28萬元/平方米，1月時的參考均價約22.1萬元/平方米，但「成交參考價格」卻被設定為13.1萬元/平方米。南山區豪宅華潤城亦不例外，其去年4月份一期最高掛牌單價超過20萬元/平方米，二期房源最高掛盤單價達18.5萬元/平方米，1月份時的參考均價分別是19.3萬元/平方米及17.7萬元/平方米，但「成交參考價格」卻被統一劃定為13.2萬元/平方米。以80平米的戶型計算，「成交參考價格」比市場價足足「便宜」384萬元。

深圳建立「成交參考價格」，比起市場價格有較大差距。（視覺中國）

據《中新經緯》報道，網上流傳不想資產無辜貶值的業主，在「成交參考價格」的基礎上，賣樓時捆綁出售「百萬傢俱」、「手繪名畫」。例如南山區某小區的89平方米單位，「成交參考價格」為570萬元，但業主要求傢俱及床鋪要打包一起出售，售價高達380萬，令總價變成950萬元。但從所提供的圖片大致可以看到，單位內的裝飾更像是廉價的長租公寓。

報道稱，事實上上述消息並不屬實，有地產經紀解釋，官方發布通知後，深圳多間主流銀行已跟隨將「成交參考價格」作為發放按揭貸款的依據。由於價格較低，結果準業主所獲得的貸款就會減少，首期比例提高。受訪的地產經紀指，「成交參考價格」影響的只是首期比例，其他交易流程沒有變化，「現在多出來的首付，直接做資金監管，放在銀行裡就可以了。只需要在買賣合同裡簽署一個補充協議，雙方簽名就行。」

報道又表示，深圳相關部門並未要求實際成交價必須是「成交參考價格」，不管最終成交價格高出多少都可以正常交易。深圳市房地產和城市建設發展研究中心的主任王鋒亦表示，「成交參考價格」對市民買樓沒有影響，最終還是雙方談成一個價格，「參考價格只是指導他、引導他。要尊重市場交易主體自治的要求，依法進行成交。」

（綜合報道）