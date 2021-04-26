奧斯卡2021｜趙婷最佳女導演內地冷處理　報道下架微博屏蔽搜索詞

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-26 15:00

第93屆奧斯卡，香港時間今早在美國舉行，《浪跡天地》（Nomadland）導演趙婷奪得奧斯卡最佳導演，成為首位華裔女導演奪得該獎項。這讓她繼去年勇奪威尼斯影展金獅獎、年初奪金球獎後，再創下新紀錄。 在內地互聯網上，這一消息遭到冷處理。《香港01》記者周一（26日）下午2時在微博搜索「趙婷 奧斯卡」，搜索結果一片空白；在百度搜尋「趙婷」，排在資訊結果前4名的，都是趙婷奪得奧斯卡的消息，但其中3篇報道顯示下架，另一篇則將趙婷從獲獎名單撤下。在微信上搜索「趙婷」，就仍有部分報道可如常訪問。

▼ 微博疑屏蔽趙婷奪得奧斯卡的搜索結果

01記者在內地社交網站微博上分别搜尋「趙婷」、「無依之地」（《浪跡天地》内地片名），沒有趙婷奪得奧斯卡的相關資訊顯示，僅有一則「@美國駐港總領事館」上午11時許轉發的帖文，寫道「恭喜！👍」，但原文則顯示「已被作者刪除」。

記者再搜尋「趙婷 奧斯卡」，搜索頁面則直接顯示一片空白，但右側欄有一主題標籤「#趙婷拿下奥斯卡最佳導演獎#」，不過點擊主題標籤後，頁面亦顯示「未找到相關結果」。

▼ 百度亦已無法搜尋到趙婷今次獲獎消息

在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問，另一個頁面則修改了標題和內文，將趙婷從獲獎列表中移除。搜尋「無依之地」則可見到一則資訊，且能夠正常訪問。

在微信上搜尋趙婷，仍可以見到相關結果，且僅有部分頁面遭到移除，其餘頁面可以正常瀏覽。搜尋「無依之地」則可見到一則資訊，且能夠正常訪問。

微信仍可搜索到趙婷今次獲獎相關的資訊。圖中以紅色方框標記的頁面是已經遭移除的資訊，藍色方框標記的頁面則仍可瀏覽。（微信搜索結果截圖）

《浪跡天地》今次成為奧斯卡大贏家，除了導演趙婷獲得最佳女導演外，還奪得第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮的最佳電影，飾演女主角的法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）更奪得影后殊榮。

現年38歲的趙婷，在1982年3月31日北京出生，其父親趙玉吉曾任首鋼集團總經理及副董事長職位，現任職北京博約投資管理有限公司董事長；至於關乎其生母黃濤的消息極少，有指她是在醫院工作，而她的繼母是中國著名女演員宋丹丹。

《浪跡天地》橫掃奧斯卡2021年三個獎項，最佳電影，最佳導演及最佳女主角。（浪跡天地劇照）

趙婷此前憑藉《浪跡天地》包攬眾多國際獎項，但她因被曝出過往辱華言論，據爆料，趙婷曾說自己成長時期的中國到處都是謊言，接收到的很多資訊都不正確，還稱自己現在的國家是美國，趙婷因此從「中國驕傲」變為「辱華分子」，遭到內地抵制，《無依之地》也被內地禁止上映。