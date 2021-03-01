趙婷憑《浪跡天地》奪金球獎最佳導演　成首位亞裔女導演獲此殊榮

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-03-01 20:47

中國導演趙婷憑電影《浪跡天地》（Nomadland，中國大陸譯《無依之地》，台灣譯《游牧人生》），成為首位獲美國金球獎最佳導演的亞裔女導演，其繼母、演員宋丹丹發文祝賀。

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據路透社報道，趙婷於當地時間2月28日出席美國金球獎頒獎典禮。她不僅是首位獲此獎的亞裔女導演，並且是第二位贏得這個獎項的女導演。

此外，《浪跡天地》還獲得金球獎劇情類最佳電影。該電影講述一個因經濟不景而一無所有的女子，成為現代遊牧民並在美國西部遊玩的故事。作為趙婷的第三部電影長片，《浪跡天地》還曾在2020年威尼斯電影節獲得最佳影片「金獅獎」。據悉，《浪跡天地》已確認將於4月23日在中國上映。

38歲的趙婷於北京出生，曾在英國、美國留學。2015年，趙婷所執導的首部長片《哥哥教我唱的歌》於該年的聖丹斯電影節上首映，作為美國官方競賽片之一。她的第二部導演電影《騎士》在第70屆康城影展上的導演雙周單元放映，並為此贏得了藝術電影獎。

上述消息公布後，趙婷繼母、演員宋丹丹在微博發文稱：「我的寶貝：真不知該如何祝賀你了！你每一個新的獎項，都超出我們的想象並給予我們巨大驚喜。」

宋丹丹表示，趙婷16歲去留學，「選擇了一條我們從不看好但也只能尊重的道路。今天，在人家的主場拼人家的強項，取得了這樣的認可，創造了這樣的紀錄。你是我們家的傳奇，相信你的故事也會激勵無數中國的孩子們。」