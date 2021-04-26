網傳清華校慶表演片段　「俗氣」舞姿再掀「理工生沒文化」爭議

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-04-26 18:10

清華大學校慶短裙尬舞視頻引爆輿論。有關清華大學校慶的一段舞蹈視頻4月25日在大陸網絡熱傳，視頻中，幾名長髮披肩的女生身穿金色短裙表演了一段舞蹈。 大陸微信公號「冰川思想庫」4月25日發文稱，乍一看無甚稀奇，軍樂隊吹奏着並不美妙的音樂，女舞者身着流蘇如草繩的肉色短裙跳舞，場面令人尷尬。這不就是上世紀末十八線小鎮買賣開張慶典的「時尚風情」嗎？

正覺得納悶，發這個算是懷舊不成？看到現場橫幅上赫然出現了清華大學和校內標誌建築，這才恍然大悟。尬舞表演不是「巴黎夏天大商場」、「環球洗浴中心」的開業典禮，而是清華大學建校110周年的慶祝現場！

文章表示，有人感慨，清華以理工見長，人文審美的底藴不足，耽誤了青春靚麗的美女博士們。其實對清華人文水準的質疑，很難消除。2019年的新生歡迎橫幅錯別字事件，就曾讓清華人痛心不已。

2019年新生入校季，圍棋國手柯潔、詩詞美少女武亦姝等「網紅學生」入校，讓清華大學風光無二。可是，迎新條幅上的錯別字被網絡曝光，很不湊趣地大煞風景——「熱烈」寫成了「熱列」實在不是高等學府該犯的錯誤，更何況是清華這樣的江湖地位？

更讓人尷尬的是，一些清華校友、師生護校心切，宣稱「列烈通假」，非但沒有找回場子，更被文科生們吊打。

聚焦清華大學校慶（點擊大圖瀏覽）：

文章稱，一場風波沸沸揚揚，坐實了「理工生沒文化」的「刻板印象」，也算是連累了一大片。如今「校慶尬舞」又被廣為傳播，或許理工生「沒文化」之餘還得加一條「審美品味低」的定論了。特別是「文科生誤國論」餘悲未盡，來自文科生的報復……令人期待。

文章表示，就事論事，此番「尬舞」的傷害性遠低於當初的錯別字事件——畢竟清華不是中戲，跳舞不行沒什麼大毛病。只是在110周年校慶的時間節點出這事，侮辱性有過之而無不及。但願這一次清華的回應能更機智一點。

文章稱，面對調侃，清華大可不必過於在意。別字也好，尬舞也罷，大部分評論者並無多少惡意，無非是感慨罷了。如若就像有人説的，這段「尬舞」是學生社團在遊園會上的自發表演，並非官方組織的活動，那就更不必苛責。

評論表示，人文素養、審美格調的短板普遍存在，理工如此，文科就更好嗎？請看我們的大屏幕小屏幕，有多少賞心悦目、高格調的影視作品？這可不是理工生造的孽。同樣的道理，「文科生誤國」也屬扯淡，樓塌橋斷也不是文科生做了手腳。