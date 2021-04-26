美團遭市監總局反壟斷調查　回應稱將積極配合

撰文： 蘇子牧 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-26 23:31

中國官方嚴查企業實施壟斷行為，4月26日，國家市場監管總局消息稱，根據舉報依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

市場監管總局消息發出後，美團隨即表態稱，將積極配合監管部門調查，進一步提升業務合規管理水平，保障用户以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任。目前公司各項業務正常運行。

對於被官方調查，美團發文進行了回應。（微博@美團）

此前4月13日，國家市場監管總局召開網路平台企業行政指導會，要求各平台企業針對強迫實施「二選一」以及其他突出問題，在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。34間網路平台企業代表參加，美團在列。

早在2018年9月，四川省巴中市通江縣市場監督管理局曾接到《關於美團外賣「二選一」的舉報》材料，稱美團外賣以多種方式要求商家「二選一」或者簽署 「獨家」合作協議，退出或關閉餓了麼等其他外賣服務平台，否則將會受到美團外賣下線處罰，請求市場監督管理局查處。2019年1月，當地監管部門宣布對每團處以罰款25萬元（人民幣，下同）。

鑑於中國網路巨頭阿里巴巴此前剛被定性實施壟斷，遭中國官方處罰182億元，美團此次被罰多少備受外界關注。

此前4月10日，中國市場監管總局發布消息，依據《反壟斷法》對阿里巴巴集團控股有限公司在中國境內網絡零售平台服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。

最終，中國市場監管總局作出行政處罰決定，責令阿里巴巴停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額4,557.12億元4%的罰款，計182.28億元。對於處罰，阿里巴巴方面回應稱，「對此處罰，我們誠懇接受，堅決服從。我們將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任」。

官媒《人民日報》當時撰文指，對阿里巴巴的是次處罰，是監管部門強化反壟斷和防止資本無序擴張的具體舉措，是對平台企業違法違規行為的有效規範，並不意味着否定平台經濟在經濟社會發展全局中的重要作用，並不意味着國家支持平台經濟發展的態度有所改變。

文章強調，壟斷是市場經濟的大敵，濫用市場支配地位的壟斷行為，排除、限制相關市場競爭，侵害平台內商家的合法權益，阻礙平台經濟創新發展和生產要素自由流動，損害消費者權益。