反壟斷｜美團App因取消支付寶渠道捱告　涉濫用市場支配地位

據內媒《中國經濟週刊》報道，美團遭遇反壟斷訴訟，北京知識產權法院已立案審理。

報道稱，一份北京知識產權法院民事案件受理通知書顯示，王某訴被告北京三快科技有限公司、北京三快信息科技有限公司濫用市場支配地位糾紛案，經審查，符合《中華人民共和國民事訴訟法》規定的受理條件，北京知識產權法院決定立案審理。落款時間為2020年10月29日。

據王某的委託人北京實景律師事務所律師陳鵬飛介紹，北京三快科技有限公司、北京三快信息科技有限公司在其旗下的美團App、美團點評App等，利用其市場支配地位，取消支付寶渠道，令消費者無法在上述App中通過支付寶進行支付。

據悉，今年7月底已有媒體報道，部分用戶在使用美團支付時發現，美團月付和銀行卡支付佔據優先位置，微信支付、Apple Pay也在支付選擇列表上，但支付寶支付不再顯示。有用戶表示，因無法以支付寶支付，她只能使用其他外賣平台。王某的訴訟，正是針對7月底的這次事件。

而美團的創始人王興當時曾回應說：「淘寶為什麼還不支持微信支付？微信支付的活躍用戶數比支付寶多，手續費也比支付寶低。」

內媒記者近日實測登錄美團外賣App時，其顯示外賣下單後，可以使用支付寶支付，不過其支付頁面被隱藏折疊。未折疊隱藏的支付方式包括美團支付、微信支付和Apple Pay，只有支付寶被隱藏。實測還發現，若使用iPhone 12最新版本的美團外賣和大眾點評，目前在支付方式中仍只有美團支付、微信支付和Apple Pay，沒有支付寶支付方式。

第三方研究機構Trustdata的數據顯示，美團在中國外賣行業的市場份額，由2019年第一季度的63.4%，至2020年第二季度上升至68.2%。阿里巴巴集團旗下的餓了麼、餓了麼星選及其他平台市場份額共計31.8%。