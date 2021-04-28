印度疫情｜中國贈1.8萬部製氧機　國內相關企業達3359間西藏最多

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-28 10:19

印度新冠肺炎疫情嚴峻之際，中國駐斯里蘭卡大使館周一（26日）表示，當日有800部製氧機自香港空運至新德里，一周內還會有另外1萬部。事件令外界關注起中國製氧機相關企業的現狀，據企查查數據顯示，目前中國共有3359間製氧機相關企業，其中西藏以515間之多排名第一，北京、廣東緊隨其後。

以近10年制氧機相關企業發展狀況而言，2012至2018年的企業註冊量不斷增長，其中2018年為最高位，註冊量達到653間，此後2年數量回落，2019年註冊量為378間，至去年再下跌至339間，同比降低了10.3%。今年首季，中國製氧機相關企業註冊量為36間，同比下跌17.1%，其中1至3月註冊量分別為16間、5間和15間。

據了解，制氧機的原理是利用空氣分離技術製取氧氣，由於高原地區空氣稀薄，尤其需要該類機器，故西藏成為相關企業最多的省份，達515間，北京、廣東則分別以466間、346間佔據二、三位，另企業數量超過200間的地區還有江蘇和山東。就註冊資本分佈而言，中國製氧機相關企業中有33%的企業註冊資本在100萬元（人民幣．下同）以內，在100至500萬元之間的佔比26%，500萬元以上的企業則最多，佔比41%。

（第一財經資訊）