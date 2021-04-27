中國留學生實拍印度疫情：醫院過於恐怖被禁拍照　藥師稱不怕得病

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-27 14:32

印度新冠肺炎疫情嚴重，中國留學生小陳日前上載短片，分享她在印度的見聞，稱街道上坐有不少病人；她又前往印度甘地醫院拍攝疫情情況，結果「醫院過於恐怖，被禁止拍照」。而她到藥店詢問藥劑師是否害怕感染，藥劑師則回答「不怕」，令她十分驚訝。 影片在內地網絡引起熱議，有人提醒她疫情下要注意安全，不要到處亂跑；但更多人則是將焦點放在「女生居然敢到印度留學」，認為印度治安混亂，尤其對女性來說相當危險。

小陳在影片中介紹，醫院禁止她拍攝，但醫院外救護車已經排滿，馬路上坐滿了病人，景象過於恐怖。此外，小陳還前往藥店詢問藥師對疫情的看法，對方淡定地表示不怕得病，還稱「得了也可以治療，吃藥就行」。

小陳認為，印度人不在意新冠疫情，「他們的意思就是得了就得了」，又指印度當下實際感染人數遠多於目前的報告人數。

對於小陳的影片，內地網民議論紛紛，但大多數人將焦點放在，小陳作為一個女生，為何會到印度留學，認為印度治安不佳，尤其對女生來說很危險：

英國路透社4月26日消息，截至當日，印度新冠感染病例新增35萬2991宗，總感染人數已超過1700萬；死亡人數新增2812宗，累計達到19萬5123宗。但外界多認為印度的病例和死亡人數不只這些。

（綜合報道）