內地影視界聯合抵制後　國家電影局稱將加強打擊「XX分鐘看電影」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-28 12:54

內地近年興起不少主題是「XX分鐘看電影」的電影類短片自媒體，諸如「妃說電影」、「蟲哥說電影」、「老炮說電影」、「煩煩看電影」等，都擁有數以百萬計的粉絲。至於最為港人熟知，相信就是來自台灣的谷阿莫。

內地有不少「XX分鐘看電影」的電影類短片自媒體。（微博）

不過，國家電影局周三（28日）在官方網站上發布消息，指將認真貫徹落實中央關於全面加強知識產權保護的安排部署，針對當前比較突出的「XX分鐘看電影」等短片侵權盜版問題，配合國家版權局繼續加大對短片侵犯電影版權行為的打擊力度，堅決整治短片平台及自媒體、公眾賬號生產運營者，未經授權複製、剪輯、傳播他人電影作品的侵權行為，積極保護廣大電影版權權利人的合法權益。

值得一提是，在4月9日，內地5個影片平台、53間影視公司及15個影視行業協會，聯合發布「關於影視版權保護的聯合聲明」，表明會對公眾賬號生產運營者未經授權剪輯、切條、搬運、傳播影視作品內容行為發起法律維權，批評他們是「嚴重侵犯影視作品權利人合法權益甚至損害影視作品的完整性、曲解影視作品內容的主皆原意」。

內地5個影片平台、53間影視公司及15個影視行業協會，早前聯合發布「關於影視版權保護的聯合聲明」。（微博）

國家電影局的消息亦有回覆上述聲明，指出保護電影版權是維護電影產業健康良性發展、激發創新創作活力、推動電影高質量發展的重要基礎。國家電影局一貫高度重視電影版權保護工作，近年來會同公安、版權等部門，持續打擊電影盜錄、盜播等違法犯罪行為，將電影作品納入版權保護預警名單，推動各類網絡服務商採取有效措施，提前防範、及時處理侵權盜版行為。

（綜合報道）