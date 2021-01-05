郭敬明︱涉抄襲漫威《奇異博士》特效　電影《晴雅集》全面下架

郭敬明執導的電影《陰陽師：晴雅集》上映約10天後，近日被批評抄襲，日前驚傳電影遭下架。據內媒網易娛樂今日（5日）報道，該電影從1月4日起全面下架，目前貓眼、淘票票兩大購票平台已檢索不到該片場次。

《陰陽師：晴雅集》被指抄襲（點圖放大）：

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網易娛樂報道指，1月4日晚上，峨眉院線有關負責人表示，剛剛正式接到上級通知，郭敬明新電影《陰陽師：晴雅集》1月5日起不再排映，已經安排影院退票。此外，多家戲院均稱收到了相關通知，從1月5日起院線不得再排映《陰陽師：晴雅集》。

《陰陽師：晴雅集》官方微博也在4日晚上發圖，該圖寫著「晴雅之約，感恩相守，此生無悔，侍奉為榮」。

《陰陽師：晴雅集》官方微博在4日晚上發圖，該圖寫著「晴雅之約，感恩相守，此生無悔，侍奉為榮」。（《陰陽師：晴雅集》官方微博）

《陰陽師：晴雅集》改編自日本小說家夢枕獏的小說系列《陰陽師》，由郭敬明執導。近日內地網民瘋傳擷圖，指《陰陽師：晴雅集》抄襲，當中包括在預告片中，見到趙又廷扮演的角色劃出陣法，而法術的特效、場景設計及角色動作等，都跟Marvel Studios的《奇異博士》非常相似；而陣法上的圖樣，竟然跟《火影忍者》中的「寫輪眼」一模一樣，隨即引起許多批評聲音。

《陰陽師：晴雅集》在去年聖誕節於內地上映時，其實口碑及票房都雙收。（官方微博圖片）

電影自去年年尾在內地上映，一直錄得不錯的口碑及票房成績，而官方亦剛慶祝電影上映10天，票房超過4億人民幣。

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上月，內地多名編劇、導演、製片人、作家發聯名信，點名直指行家郭敬明、于正是抄襲剽竊者。郭敬明在上月31日就當年小說《夢裏花落知多少》抄襲莊羽的作品《圈裏圈外》一事，在微博上公開道歉，並稱會把《夢裏花落知多少》的版權收入全部賠償予莊羽，如對方不願接受則會改捐給慈善機構。莊羽回應表示接受郭敬明道歉，並提議成立反剽竊基金。

（綜合報道）